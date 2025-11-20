Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», μίλησε η 48χρονη γυναίκα που φέρεται να έχει δικαστική διαμάχη με τον Γιάννη Πλούταρχο.

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών έλαβε η 48χρονη εμμονική θαυμάστρια του Γιάννη Πλούταρχου, αφότου η ιστορία έφτασε στις αίθουσες των δικαστηρίων, με τη σύζυγο του τραγουδιστή να μεταφέρει την περιπέτεια που βίωσε η οικογένειά της.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό», η 48χονη γυναίκα, υπερασπίζεται την αθωότητα της, ισχυριζόμενη πως τα ασφαλιστικά μέτρα είχαν αποσυρθεί από τον Γιάννη Πλούταρχο.

Η δημοσιογράφος της εκπομπής, Γιώτα Κηπουρού Ήρθε σε επικοινωνία με την γυναίκα, η οποία δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό stalker που της έχει αποδοθεί και που καταδικάστηκε από το δικαστήριο, ενώ θεωρεί πως ως πολίτης μπορεί να περνάει έξω από το σπίτι του τραγουδιστή.

«Εγώ το περίμενα ότι η ποινή είναι αυτή… τώρα το κατά πόσο είναι αρμονική ή όχι είναι άλλη ιστορία. Τέλος πάνων. Δεν μπορεί να πει ότι επειδή μία κοπέλα περνάει έξω από το συγκεκριμένο σπίτι, ή πάει στο νοσοκομείο, ή πάει σε ένα κέντρο, δεν μπορεί κανένας να απαγορεύσει να πας σε ένα κέντρο να δεις ένα πρόγραμμα…».

«Δεν υπάρχουν ασφαλιστικά. Ο ίδιος τα απέσυρε. Από κει και πέρα, αν ο ίδιος πίστευε ότι είχε δίκιο στην υπόθεση ας τα άφηνε… δεν θα πήγαινα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε άλλο σημείο μάλιστα, η 48χρονη, ισχυρίστηκε πως όταν παραβρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα του τραγουδιστή πριν από λίγες ημέρες δεν υπήρχαν περιοριστικά μέτρα προς το πρόσωπό της και ότι πήγε για να αποδείξει πως δεν είναι stalker και πως δεν ενόχλησε κανέναν. Μάλιστα, απάντησε στα όσα δήλωσε η σύζυγος του τραγουδιστή στο δικαστήριο. Η ίδια, είχε αναφέρει πως το βράδυ της πρεμιέρα, η 48χρονη, παρακολουθούσε το πρόγραμμα ενώ στεκόταν σχεδόν από πίσω της. σε όλα αυτά, η 48χρονη απάντησε: «Λοιπόν, πήγα μόνη μου, στο μπαρ. Ποιος λοιπόν σου απαγορεύει να πας στο μπαρ ενός κέντρου και να δεις, και σαν θαμώνας. Τον προσέβαλα με κάποια άλλη συμπεριφορά; Από εκεί και πέρα, για οτιδήποτε λέει ο οποιοσδήποτε, να προσκομίσει αποδείξεις. Βίντεο από το μαγαζί, από το σπίτι παντού…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dedbzkou9mq9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλείνοντας, απάντησε στο ερώτημα της δημοσιογράφου σχετικά με το αν έπραξε σωστά που παραβρέθηκε στην πρεμιέρα του τραγουδιστή: «Ναι, και καλά έκανα. Γιατί υποστηρίζω την αθωότητά μου. Για να ζητήσω συγγνώμη, πάει να πει ότι δέχομαι το λάθος μου, εγώ δεν το δέχομαι. Κατ’ αρχήν, αν είχα κάνει λάθος, δεν θα είχα τα μούτρα να τον αντιμετωπίσω. Τώρα εγώ, ότι και να πω για τον εαυτό μου εντάξει… Τώρα, εγώ, δεν θα πάω να αποδείξω την αθωότητα και την ντομπροσίνη μου και ποια είμαι».

«Μετανιωμένη για εκείνη την εποχή…. Την πάτησα από αυτή την ιστορία… δεν ξέρω αν αυτό λέγεται μετάνοια. Στο μαγαζί πήγα λόγω τακτικής που έκανα. Μετά το δικαστήριο, τον Απρίλιο, εγώ του ζήτησα τότε ένα συμφωνητικό, με το οποίο θα ακυρώνει όλη την υπόθεση. Να μην υπάρχω δηλαδή σαν stalker και το δέχτηκε. Δεν τον δέχομαι αυτόν τον χαρακτηρισμό γιατί μου δημιουργεί και πρόβλημα. Προσωπικό πρόβλημα στη ζωή μου μού δημιουργεί. Ο άλλος με τι μάτι σε βλέπει… Μου έχει κάνει ζημιά δηλαδή».