Η γυροειδής αλωπεκία, που συχνά αποκαλείται και «τριχοφάγος», είναι μια πάθηση που προκαλεί ξαφνικές, στρογγυλές ή ωοειδείς περιοχές χωρίς μαλλιά στο κεφάλι, αλλά και σε άλλα σημεία όπως τα φρύδια ή τα γένια.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που έδειχνε από κοντινή απόσταση το τριχωτό του κεφαλιού της, η Ιωάννα Τούνη μίλησε ανοιχτά για τον τριχοφάγο που αντιμετωπίζει σε περιόδους άγχους.

«Τα τελευταία χρόνια και μετά από πολύ "έντονα", δυσάρεστα γεγονότα, όταν στρεσάρομαι πολύ ή στεναχωριέμαι υπερβολικά βγάζω διάφορους τριχοφάγους στο κεφάλι μου. Αλλά μαλλιά είναι! ΥΓΕΙΑ! Όταν ηρεμώ λίγο ψυχολογικά βγαίνουν πάλι νέες φύτρες. Καλύτερα να "ξεσπάει" όλο αυτό σε τριχοφάγους παρά σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας», εξομολογήθηκε στους ακολούθους της η Ιωάννα Τούνη.

Σημειώνεται πως η Ιωάννα Τούνη έχει μιλήσει ξανά στο παρελθόν για το άγχος και τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία της.

Ενδεικτικά το 2022 είχε γράψει σε story: «Ακόμη και εγώ που ενδεχομένως να θεωρείς πως έχω τέλεια ζωή και προβλήματα μηδέν… Μάντεψε! Έχω άπειρες ατέλειες, κάνω photoshop στις φωτογραφίες μου, βάζω φίλτρα, έχω αληθινά προβλήματα και στεναχώριες, στρες, πολλές μέρες ξυπνάω με καταθλιπτικό mood, έχω ψυχοσωματικά προβλήματα».

Είχε μάλιστα δείξει ξανά μια φωτογραφία τριχοφάγου, χωρίς να αποκαλύψει το όνομα του αυτοάνοσου, σημειώνοντας: «Αυτά εδώ είναι στο δικό μου κεφάλι και σε κανενός άλλου κεφάλι. Θέλω να ξέρετε ότι τίποτα δεν είναι τόσο τέλειο, όπως το φαντάζεστε και για να φτιάχνετε τέλεια την κάθε ημέρα σας, πρέπει να δουλεύετε για αυτό.

Να μην τα παρατάτε και να μην συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους. Ο καθένας τραβάει τα δικά του προβλήματα. Εστιάστε και δουλέψτε στον εαυτό σας, να σκέφτεστε θετικά και όλα θα πάνε καλά», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.