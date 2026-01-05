Είναι η πρώτη φορά που η influencer γράφει σχόλιο κάτω από φωτογραφία του αγαπημένου της.

Το πρώτο της ταξίδι για το 2026 φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο η Ιωάννα Τούνη, με το Λονδίνο να αποτελεί τον πρώτο σταθμό της νέας χρονιάς.

Η γνωστή influencer δείχνει να περνάει εξαιρετικά, κάτι που γίνεται ξεκάθαρο μέσα από τις φωτογραφίες που ανέβασε στα social media.

Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να κάνει το πρώτο της ταξίδι για το 2026 στο Λονδίνο με τον σύντροφό της. Η influencer φαίνεται οτι διανύει μία αρκετά ευτυχισμένη περίοδο στην ζωή της καθώς ανεβάζει στα social media συχνά πράγματα που αφορούν τον σύντροφό της.

{https://www.instagram.com/p/DTGQyCSiC86/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Αυτή τη φορά η ίδια άφησε το δικό της σχόλια κάτω από μία ανάρτηση του συντρόφου της, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τις στιγμές που βρίσκονται μαζί, στην βρετανική πρωτεύουσα.