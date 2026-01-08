Η Ιωάννα Τούνη έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους τις ανθοδέσμες που έλαβε για τη γιορτή της.

Εχθές, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η Ιωάννα Τούνη είχε την ονομαστική της εορτή με αποτέλεσμα οι φίλοι αλλά και ο σύντροφός της, να της χαρίσουν μερικές ανθοδέσμες, καθώς φαίνεται να γνωρίζουν καλά πως η γνωστή influencer αγαπάει τα λουλούδια.

Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, η ίδια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, έκανε ένα ξεχωριστό βίντεο – haul μέσω του οποίου παρουσίαζε τα λουλούδια της, ευχαριστώντας θερμά όσους την σκέφτηκαν για την ημέρα της γιορτής της.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο η Ιωάννα Τούνη, φαίνεται ιδιαίτερα ευτυχής, ωστόσο, όταν έφτασε η ώρα να παρουσιάσει την ανθοδέσμη που της χάρισε ο σύντροφός της, εξομολογήθηκε και μία ατυχία της.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως την ώρα που της την έδωσε, εκείνη βιαζόταν να φύγει από το σπίτι με αποτέλεσμα να της πέσει από τα χέρια και να της φθαρεί.

Σε αυτό το σημείο μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το αγόρι μου μού έκανε παράπονο γιατί μου πήρε αυτή την τεράστια ανθοδέσμη και έφυγα βιαστικά από το σπίτι και μου έπεσε κάτω. Την έχω στραπατσάρει αλλά είναι πανέμορφη».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7593044462272597270}

Ο σύντροφός της ωστόσο, την ίδια στιγμή, χωρίς να φαίνεται στην κάμερα ανέφερε πως μέσα στο μπουκέτο με τα λουλούδια υπήρχε και μία κάρτα η είχε πέσει στο πάτωμα.

Η ίδια βέβαια, στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Όλοι οι δικοί μου άνθρωποι ξέρουν πόσο πολύ αγαπώ τα λουλούδια… και δεν χάνουν ευκαιρία να με κάνουν extra χαρούμενη! Ευχαριστώ απεριόριστα για τις ευχές και την αγάπη σας χθες! Love u συμπεθέρες μου».