Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων, κοντά στις γραμμές του τραμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ στην συνέχεια το ένα αυτοκίνητα καρφώθηκε σε κολώνα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δύο άτομα στο ένα όχημα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κομμάτια από το ένα ΙΧ πετάχτηκαν στις γραμμές του τραμ που βρίσκονταν λίγα μέτρα παρακάτω.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο επιβαινόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, με την συνοδηγό του οχήματος να είναι σοβαρότερα τραυματισμένη. Για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες Αρχές.

Τι είπε η μητέρα του οδηγού του ΙΧ που έπεσε πάνω του το άλλο όχημα

Η μητέρα του οδηγού του ενός ΙΧ μίλησε στο ίδιο μέσο σχετικά με το περιστατικό: «Εκείνος πήγαινε κανονικά άνοιξε το φανάρι και ήρθαν τα παιδιά και τον παρέσυραν. Έχασαν τον έλεγχο και έπεσαν πάνω στην κολώνα. Ο γιος μου δεν έχει τραυματιστεί, είναι καλά, αλλά είναι σοκαρισμένος. Τα παιδιά παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη. Το αγόρι ήταν καλύτερα, το κορίτσι δεν είχε τις αισθήσεις του, μακάρι να είναι καλά τα παιδιά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjul7zoimah?integrationId=40599y14juihe6ly}