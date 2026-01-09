Σφοδροί άνεμοι πλήττουν τη Γαλλία και τη Βρετανία, καθώς η καταιγίδα Γκορέτι σαρώνει τη βόρεια Ευρώπη, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά εν μέσω χειμώνα.

Μετεωρολόγοι από τη Βρετανία έως τη Γερμανία προέτρεψαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς εξέδωσαν προειδοποιήσεις για επιδείνωση του καιρού , συμπεριλαμβανομένου του σπάνιου, υψηλότερου επιπέδου κόκκινου συναγερμού για σφοδρούς ανέμους στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Στη Γαλλία, περίπου 380.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, η συντριπτική πλειοψηφία στη βόρεια περιοχή της Νορμανδίας, ανέφερε ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Enedis, ενώ το BBC μετέδωσε ότι περίπου 65.000 σπίτια στη Βρετανία βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

{https://x.com/RTLFrance/status/2009496989428334601?s=20}

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταγράφηκαν ριπές ανέμου 216 και 213 χιλιομέτρων την ώρα στη βορειοδυτική περιοχή της Μάγχης της Γαλλίας, ανέφεραν οι αρχές. Οι καταιγίδες έριξαν δέντρα σε αρκετές περιοχές.

Ριπές ανέμου έως και 160 χιλιομέτρων την ώρα αναμένονται σε περιοχές της Βρετανίας και «πολύ μεγάλα κύματα θα φέρουν επικίνδυνες συνθήκες στις παράκτιες περιοχές», ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας. Εξέδωσε επίσης πορτοκαλί προειδοποίηση για χιονοπτώσεις στην Ουαλία, την κεντρική Αγγλία και σε τμήματα της βόρειας Αγγλίας, προβλέποντας χιόνι έως και 30 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές.

{https://www.youtube.com/watch?v=t0XUDTxn8fQ}

Οι Εθνικοί Σιδηρόδρομοι του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν ότι οι υπηρεσίες θα επηρεαστούν τις επόμενες δύο ημέρες και ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια εκτός εάν είναι απαραίτητο.

Κλειστά σχολεία, προβλήματα στις μετακινήσεις

Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στη βόρεια Γαλλία, όπου έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για καιρικά φαινόμενα σε 30 άλλες περιοχές.

«Βρείτε καταφύγιο και μην χρησιμοποιείτε το όχημά σας», προειδοποίησε η νομαρχία Μάγχης την Πέμπτη, καλώντας τους κατοίκους να προετοιμάσουν φωτισμό έκτακτης ανάγκης και παροχή πόσιμου νερού.

Οι τρέχουσες ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει τουλάχιστον οκτώ θανάτους και την Πέμπτη η αστυνομία στο Δυρράχιο της Αλβανίας εντόπισε νεκρό σε αποστραγγιστικό κανάλι, πιθανότατα παρασυρμένος από τα ορμητικά νερά, έναν άνδρα, έπειτα από ημέρες έντονης χιονόπτωσης και καταρρακτωδών βροχοπτώσεων στα Βαλκάνια.

{https://www.youtube.com/watch?v=vav9ffLpZQE}

Στη Γερμανία, η έντονη χιονόπτωση και οι άνεμοι στο βορρά αναμένεται να επηρεάσουν σχολεία, νοσοκομεία και συγκοινωνιακές συνδέσεις.

Έως και 15 εκατοστά χιονιού μπορεί να πέσουν στα βόρεια, και υπάρχει κίνδυνος παγετού στα νότια, σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD).

Οι θερμοκρασίες αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί να φθάσουν και τους -20 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, δήλωσε στο AFP ο μετεωρολόγος της DWD, Andreas Walter.

Ορισμένες περιοχές έχουν ανακοινώσει ότι τα σχολεία θα κλείσουν την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων των βόρειων πόλεων Αμβούργο και Βρέμη.

{https://www.youtube.com/watch?v=_W9KiO8tRgA}

Στο Αμβούργο, η κακοκαιρία χθες Πέμπτη προκάλεσε καθυστερήσεις και ακυρώσεις στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών.

Η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία Deutsche Bahn προειδοποίησε για σημαντικές καθυστερήσεις τις επόμενες ημέρες και έχει κινητοποιήσει περισσότερους από 14.000 υπαλλήλους για να καθαρίσουν τις γραμμές και τις πλατφόρμες από το χιόνι.

Η DWD ανέφερε ότι η καταιγίδα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το Σάββατο, με τις χιονοπτώσεις να σταματούν τη Δευτέρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=6hUz_ZP2VLs}

Με πληροφορίες από France24