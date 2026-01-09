Εν μέσω οργισμένων διαδηλώσεων ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προκαταβάλει το αποτέλεσμα των ερευνών, χαρίζοντας «απόλυτη ασυλία» στον δράστη της δολοφονίας της 37χρονης Έλεν Γκουντ.

Η διαμάχη μεταξύ των αξιωματούχων της Μινεσότα και της κυβέρνησης Τραμπ κλιμακώθηκε την Πέμπτη, έπειτα από την δολοφονία μιας 37χρονης γυναίκας από ομοσπονδιακό πράκτορα, αφού η πολιτεία αποσύρθηκε από την έρευνα για το περιστατικό επειδή οι ομοσπονδιακές αρχές της αρνήθηκαν πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία.

Η δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ προκάλεσε οργισμένες διαδηλώσεις στη Μινεσότα - και όχι μόνο.

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ αποφάσισε να ενεργοποιήσει την Εθνοφρουρά, αν και τα στρατεύματα δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί, ενώ έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή των New York Times υποδείκνουν ότι τουλάχιστον 100 ακόμη ομοσπονδιακοί πράκτορες πρόκειται να αναπτυχθούν στη Μινεσότα.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε σε συνέντευξή του την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα χρησιμοποιούσε το χάος ως ευκαιρία για να «καταλάβει τη Μινεάπολις με οποιονδήποτε τρόπο». «Τα μέλη της κοινότητάς μας δεν τσιμπάνε στο δόλωμα», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση Τραμπ κρατά εκτός ερευνών αξιωματούχους της Μινεσότα

Οι αξιωματούχοι έχουν περιγράψει τη δολοφονία της Γκουντ με εκ διαμέτρου αντίθετους όρους.

Η γυναίκα δολοφονήθηκε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες της ζητούσαν να μετακινήσει το όχημά της.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τραμπ, υπερασπίστηκαν τον πυροβολισμό ως «νόμιμο», λέγοντας ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε ενήργησε σε αυτοάμυνα. Δημοτικοί και τοπικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν αυτές τις εκδοχές «προπαγάνδα» και «σκουπίδια».

Ανάλυση βίντεο αποδεικνύει εξάλλου πως το όχημα της γυναίκας απομακρυνόταν - στρίβοντας δεξιά - τη στιγμή που ο αστυνομικός άνοιγε πυρ.

Σε πρώτη φάση τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα διερευνούσαν τον φόνο με στόχο την απονομή δικαιοσύνης. Όμως ο Ντρου Έβανς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Ποινικών Ερευνών της Μινεσότα, δήλωσε την Πέμπτη ότι η υπηρεσία αποσύρθηκε αφού της αρνήθηκαν πρόσβαση σε αποδεικτικό υλικό.

Ο Γουόλζ δήλωνε χθες σε συνέντευξη Τύπου πως «η Μινεσότα πρέπει να αποτελεί μέρος αυτής της έρευνας». «Το λέω αυτό μόνο και μόνο επειδή άνθρωποι σε θέσεις εξουσίας έχουν ήδη εκδώσει ετυμηγορία».

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος δήλωσε επίσης «εξαιρετικά δύσπιστος» απέναντι σε οποιοδήποτε πόρισμα προκύψει από την ομοσπονδιακή έρευνα, ιδίως με βάση το αφήγημα που έχουν ήδη παρουσιάσει αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ. Κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο και μέλη της κυβέρνησης ότι «ρίχνουν την ευθύνη στο θύμα» για τον θάνατο της Γκουντ και υποστήριξε ότι τα βίντεο του περιστατικού δεν συνάδουν με τη δική τους εκδοχή των γεγονότων.

Στην απέναντι πλευρά, σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε ότι οι αρχές της Μινεσότα και του Μινεάπολις απέτυχαν να διατηρήσουν την τάξη. «Δεν έχουν αποκλειστεί», είπε η Νόεμ σε δημοσιογράφο. «Δεν έχουν καμία δικαιοδοσία σε αυτή την έρευνα».

Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι εξέφρασε αμφιβολίες για την έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών: «Αυτό που μου λέει [ο ξαφνικός αποκλεισμών αξιωματούχων της Μινεσότα] είναι ότι είτε κάτι κρύβουν, είτε θέλουν να αποτρέψουν άλλα μάτια από το να δουν τα αποτελέσματα της έρευνας».

Ο Βανς υπόσχεται «απόλυτη ασυλία» στον δράστη

Σε ενημέρωση Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επέμεινε στους «επίσημους» ισχυρισμούς για τον πυροβολισμό, αποκαλώντας τους δημοσιογράφους «πράκτορες προπαγάνδας ενός ριζοσπαστικού περιθωρίου» επειδή ανέφεραν σε ρεπορτάζ την αλήθεια: πως η Γκουντ δεν έθεσε ποτέ σε κίνδυνο τον πράκτορα της ICE.

Ο Βανς χαρακτήρισε τον θανάσιμο πυροβολισμό της Γκουντ ως μια «τραγωδία που η ίδια προκάλεσε», προσθέτοντας ότι ο πράκτορας «προστατεύεται από απόλυτη ασυλία», καθώς «απλώς έκανε τη δουλειά του».

Ο ισχυρισμός του αντιπροέδρου των ΗΠΑ ότι ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε και σκότωσε μια γυναίκα στο Μινεάπολις καλύπτεται από ομοσπονδιακή ασυλία είναι λανθασμένος, δήλωσε στο CNN ο πρώην εισαγγελέας της κομητείας Χένεπιν, Μάικλ Φρίμαν.

«Ο αντιπρόεδρος κάνει λάθος. Υπάρχουν αξιώσεις ομοσπονδιακής ασυλίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει σε αυτή την υπόθεση», είπε ο Φρίμαν, ο οποίος είχε ασκήσει ποινική δίωξη κατά του πρώην αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020.

«Έχουμε έναν ανεξέλεγκτο αξιωματικό που ενήργησε με κακόβουλο τρόπο και σκότωσε εν ψυχρώ μια γυναίκα 37 ετών. Δεν είχε κανέναν λόγο να φοβάται για τη ζωή του», δήλωσε ο Φρίμαν. «Και πιστεύω ότι θα διωχθεί επιτυχώς σε πολιτειακό δικαστήριο».

Η δολοφονία της Γκουντ δυναμιτίζει το πολιτικό σκηνικό

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υπερασπίστηκε την Πέμπτη το έργο του στη Μινεσότα, επισημαίνοντας πρόσφατες συλλήψεις ανδρών που, όπως είπε, βρίσκονταν παράνομα στη χώρα και είχαν καταδικαστεί για εγκλήματα.

«Απέναντι σε βίαιες επιθέσεις, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου της ICE συνέλαβαν παιδόφιλους, βιαστές και διακινητές ναρκωτικών στο Μινεάπολις χθες», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του υπουργείου. Η Επιχείρηση «Metro Surge», όπως την αποκαλεί το υπουργείο, έχει οδηγήσει στη σύλληψη περισσότερων από 1.500 ανθρώπων στη Μινεσότα.

Αμερικανικά ΜΜΕ καταγράφουν εδώ και εβδομάδες τις διαμαρτυρίες των πολιτών κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολις, αλλά η δολοφονία της Γκουντ κλιμάκωσε δραματικά την ένταση.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη στο Ομοσπονδιακό Κτίριο Bishop Henry Whipple, ακριβώς έξω από την πόλη, όπου στεγάζονται τα τοπικά γραφεία της ICE. Μέχρι τις 9 π.μ., ομοσπονδιακοί πράκτορες είχαν απωθήσει τους διαδηλωτές στην απέναντι πλευρά του δρόμου αφού χρησιμοποίησαν δακρυγόνα.

Τα δημόσια σχολεία σε ολόκληρη την πόλη έκλεισαν επίσης και θα παραμείνουν κλειστά και την Παρασκευή, λόγω «ανησυχιών για την ασφάλεια» που σχετίζονται με «περιστατικά σε όλη την πόλη».

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά το βράδυ της Πέμπτης, μόλις λίγα τετράγωνα από το σημείο όπου έγινε ο πυροβολισμός. Τουλάχιστον χίλια άτομα πορεύτηκαν στους βρεγμένους δρόμους μετά τη δύση του ήλιου, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πλακάτ.

«Χθες πυροβόλησαν τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, και σήμερα έρχονται ειδήσεις από το Πόρτλαντ ότι πυροβόλησαν άλλους δύο ανθρώπους», είπε ένας από τους διοργανωτές στο πλήθος στη διασταύρωση της Lake Street με τη Chicago Avenue, στο νότιο Μινεάπολις.

Στη Μινεάπολις, τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούσαν εδώ και εβδομάδες ότι η εντατικοποίηση των επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας ήταν βέβαιο ότι θα προκαλούσε χάος. Ο Γουόλζ απέδωσε ευθέως την ευθύνη στον Τραμπ και στην Νόεμ, ζητώντας τους να αποσύρουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες και δηλώνοντας σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη: «Έχετε κάνει αρκετά».

Τώρα, ακόμη περισσότεροι ομοσπονδιακοί πράκτορες βρίσκονται καθ’ οδόν. Οι επιπλέον 100 ομοσπονδιακοί πράκτορες που σχεδιάζει να αναπτύξει η κυβέρνηση Τραμπ είναι στελέχη της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στη Μινεσότα από το Σικάγο και τη Νέα Ορλεάνη.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, μάλιστα, σχεδιάζει να αναστείλει επιχειρήσεις στο Σικάγο για να υποστηρίξει την επιχείρηση στη Μινεσότα.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης Γουόλζ όρισε την Παρασκευή ως «Ημέρα Ενότητας» προς τιμήν της Γκουντ. Ενθάρρυνε τους κατοίκους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή και να συμμετάσχουν σε «πράξεις προσφοράς».

«Τώρα είναι ώρα να θρηνήσουμε μαζί - με ειρήνη, ενότητα και προσφορά», δήλωσε ο Γουόλζ. «Οι άνθρωποι σε όλη τη Μινεσότα θα σταθούν ειρηνικά για τις κοινές αμερικανικές αξίες [...] Αυτή είναι μια στιγμή για να χρησιμοποιήσουμε τη συλλογική μας φωνή για να σταθούμε υπέρ της αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας».

Με πληροφορίες από CNN και New York Times