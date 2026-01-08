Η Μινεσότα βρισκόταν εδώ και καιρό σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα η σύγκρουση έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της.

Λίγο μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ την Τετάρτη από πράκτορα της ICE, ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, σχολιάζοντας την επίσημη εκδοχή της αμερικανικής κυβέρνησης έκανε λόγο για «ανοησίες».

Γερουσιαστές παρενέβησαν επίσης, μιλώντας για μια «εχθρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση», ενώ ο ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς χλεύασε αυτό που αποκάλεσε ομοσπονδιακή «μηχανή προπαγάνδας», τονίζοντας πως οι πυροβολισμοί ήταν τόσο «απολύτως προβλέψιμοι» όσο και «απολύτως αποτρέψιμοι».

Το ξέσπασμα των Δημοκρατικών που κυβερνούν τη Μινεσότα αποκαλύπτει τη συσσωρευμένη οργή που προκαλεί η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία κλιμακώνεται εδώ και εβδομάδες.

Όπως άλλωστε και το ξέσπασμα του Φρέι: «Προς την ICE, τσακιστείτε από την Μινεάπολις. Υποτίθεται πως βρεθήκατε σε αυτή την πόλη για να προσφέρετε κάποιου είδους ασφάλεια και κάνατε το ακριβώς αντίθετο. Κάποιος είναι νεκρός. Και φταίτε εσείς. [Παρακολουθήσαμε] έναν πράκτορα που χρησιμοποίησε απερίσκεπτα την εξουσία του κι αυτό οδήγησε κάποιον στον θάνατο».

{https://x.com/MayorFrey/status/2009010043778437322?s=20}

«Μην τσιμπήσετε στο δόλωμα», πρόσθεσε ο δήμαρχος, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση προσδοκά την βίαιη αντίδραση των πολιτών για να εντείνει την καταστολή της. «Μην τους επιτρέψετε να αναπτύξουν ομοσπονδιακά στρατεύματα εδώ. Μην τους επιτρέψετε να επικαλεστούν τον Νόμο περί Εξέγερσης. Μην τους επιτρέψετε να κηρύξουν στρατιωτικό νόμο», ανέφερε από την πλευρά του ο κυβερνήτης Γουόλς.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων στην περιοχή της Μινεάπολης, υπερασπίστηκαν την Τετάρτη τους πυροβολισμούς ως «αναγκαίους» και «νόμιμους».

«Αυτό είναι το άμεσο αποτέλεσμα των συνεχών επιθέσεων και της δαιμονοποίησης των αξιωματικών μας από πολιτικούς στις "πόλεις-καταφυγία", οι οποίοι τροφοδοτούν και ενθαρρύνουν ανεξέλεγκτες επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου», δήλωσε η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

{https://x.com/IlhanMN/status/2008977618708910275?s=20}

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε κατηγορήσει νωρίτερα ψευδώς το θύμα πως επιχείρησε να παρασύρει με το όχημα του πράκτορα της ICE «που επέζησε από θαύμα». Ακόμη και όταν πιέστηκε από δημοσιογράφους του New York Times, «έπεσε στην παγίδα» να δείξει το ίδιο βίντεο που τον διαψεύδει, για να καταλήξει πως για όλα φταίει η μεταναστευτική πολιτική του Μπάιντεν.

Ο «πόλεμος» της Μινεσότα

Το κακό κλίμα μεταξύ του κυβερνήτη της Μινεσότα και του προέδρου Τραμπ δεν είναι κάτι καινούργιο.

Ο Τραμπ έχει εδώ και καιρό επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο κυβερνήτης διαχειρίστηκε τις ταραχές που ακολούθησαν τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020 - μόλις ένα μίλι μακριά από τον τόπο που δολοφονήθηκε την Τετάρτη η Γκουντ - ενώ οι δύο άνδρες αντάλλαξαν προσβολές κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, όταν ο Γουόλς ήταν υποψήφιος αντιπρόεδρος της Κάμαλα Χάρις.

Όταν πέρυσι ένοπλος δολοφόνησε μια Δημοκρατική βουλευτή της πολιτείας και τον σύζυγό της, ο Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να τηλεφωνήσει στον Γουόλς, τον οποίο χαρακτήρισε «εκτός ελέγχου». Ο ίδιος ο Γουόλς, από την πλευρά του, είχε χαρακτηρίσει πέρυσι τους πράκτορες μετανάστευσης ως «τη σύγχρονη Γκεστάπο του Ντόναλντ Τραμπ».

Όμως αυτή η αμοιβαία αντιπάθεια μετατράπηκε τις τελευταίες εβδομάδες σε μια πολύ πιο απτή σύγκρουση, καθώς ο πρόεδρος και οι σύμμαχοί του παρουσίαζαν τη Μινεσότα ως αποτυχημένο παράδειγμα φιλελεύθερης διακυβέρνησης, καταγγέλλοντας μια απάτη που οδήγησε στην υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων από προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο αμερικανός ΥΠΟΙΚ έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση ως μια «κατάφωρη απάτη» στη διαχείριση ομοσπονδιακών χρημάτων στην Μινεσότα, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται και η σομαλική κοινότητα

Ο ίδιος ο Τραμπ δεν δίστασε να περιγράψει τη σομαλική διασπορά της Μινεσότα με ιδιαίτερα υποτιμητικούς όρους, ενώ πράκτορες της ICE εμφανίστηκαν στην πολιτεία τον περασμένο μήνα, όπου και συγκρούστηκαν σε πολλές περιπτώσεις με ομάδες αλληλεγγύων που αντιδρούσαν στις μαζικές συλλήψεις παράτυπων μεταναστών.

Όλα αυτά αποτέλεσαν το προοίμιο της τρέχουσας εβδομάσας, οπότε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανάπτυξη περίπου 2.000 πρακτόρων στην περιοχή της Μινεάπολης, σε αυτό που χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη επιχείρησή της μέχρι σήμερα».

Η κινητοποίηση, όπως ανέφεραν, κρίθηκε αναγκαία για την εξιχνίασης της απάτης και τον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών. Η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίσε απτόητη ακόμη και μετά την ανακοίνωση του Γουόλς τη Δευτέρα ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για τρίτη θητεία ως κυβερνήτης.

«Η αποχώρησή του από την κούρσα δεν θα τον προστατεύσει από τις συνέπειες των πράξεών του», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άμπιγκεϊλ Τζάκσον.

Καθώς οι πράκτορες άρχισαν να καταφθάνουν στη Μινεσότα, πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι αυτό θα προκαλούσε χάος.

Όταν αυτή η πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε την Τετάρτη, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι επέρριψαν την ευθύνη στη γυναίκα που δολοφονήθηκε.

Με πληροφορίες από τους New York Times