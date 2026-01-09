Νέο επεισόδιο πυροβολισμών, αυτή την φορά με δύο τραυματίες στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονίας της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE, συνοριοφύλακες - που διενεργούσαν έλεγχο σε αυτοκίνητο - άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν δύο όταν, «όταν ο οδηγός επιχείρησε να τους παρασύρει».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ, οι συνοριοφύλακες βρίσκονταν σε άμυνα, ενώ υπεύθυνοι είναι και πάλι τα θύματα της επίθεσης.

«Συνοριοφύλακες διενεργούσαν στοχευμένο έλεγχο σε όχημα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Επιβαίνων και στόχος ήταν ένας παράτυπος μετανάστης από τη Βενεζουέλα, ο οποίος συνδέεται με το διεθνές κύκλωμα πορνείας της Tren de Aragua και είχε εμπλακεί σε πρόσφατο επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πόρτλαντ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να είναι μέλος της άγριας βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua. Όταν οι πράκτορες δήλωσαν την ταυτότητά τους στους επιβαίνοντες στο όχημα, ο οδηγός κινήθηκε με το αυτοκίνητο εναντίον τους και επιχείρησε να παρασύρει τα μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, ένας πράκτορας άνοιξε πυρ, ευρισκόμενος σε θέση άμυνας. Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης διέφυγαν από το σημείο».

Σημειώνεται πως νωρίτερα η αστυνομική διεύθυνση του Πόρτλαντ ανακοίνωσε πως δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο αφού πυροβολήθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για αυτοσυγκράτηση.

Το FBI ενημέρωσε πως διερευνά το επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκησαν πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (U.S. Customs and Border Protection / CBP), ενώ επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Πόρτλαντ, η Ελάνα Πιρτλ-Γκίνι, δήλωσε πως πληροφορήθηκε ότι οι δύο άνθρωποι που πυροβολήθηκαν είναι ζωντανοί και νοσηλεύονται τραυματισμένοι.