Η εξομολόγηση για την οικογένεια και τον Σάκη Τανιμανίδη.

Μια άκρως ειλικρινή και ανθρώπινη συνέντευξη παραχώρησε η Χριστίνα Μπόμπα, μιλώντας ανοιχτά για τον γάμο της με τον Σάκη Τανιμανίδη και τη σεξουαλική τους ζωή μετά την απόκτηση των δίδυμων παιδιών τους.

Η γνωστή content creator ήταν καλεσμένη στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και δεν δίστασε να αποκαλύψει πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά τους, αλλά και πώς βιώνουν τη σχέση τους ως ζευγάρι και ως γονείς.

«Αν έβαζα σε σειρά τι μου λείπει όταν φεύγει ο Σάκης, θα έλεγα πρώτα την αγκαλιά το βράδυ, μετά το σεξ και έπειτα οι δραστηριότητες με τα κορίτσια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ όταν ρωτήθηκε αν το σεξ βελτιώνεται με τα χρόνια μέσα σε έναν γάμο, απάντησε με χιούμορ: «Χαμός!».

Η Χριστίνα Μπόμπα εξήγησε πως η σεξουαλική ζωή σε μια μακροχρόνια σχέση περνά από φάσεις, κάτι που –όπως τόνισε– είναι απολύτως φυσιολογικό. «Το σεξ κάνει κύκλους. Υπάρχουν περίοδοι που είμαστε πολύ busy, το μυαλό μας είναι στη δουλειά και λίγο αυτό χάνεται. Και υπάρχουν άλλες φάσεις που δεν ξεκολλάνε κάποιοι άνθρωποι, σαν να μόλις γνωρίστηκαν», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην έλευση των παιδιών, σημειώνοντας ότι τους πρώτους μήνες μετά τη γέννα είναι αναμενόμενο να υπάρξει κλονισμός στη σχέση. «Έχεις βγάλει παιδιά από μέσα σου, θες χρόνο. Το να ξέρεις ότι υπάρχουν φάσεις, είναι καθησυχαστικό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας όμως πως οι σχέσεις χρειάζονται δουλειά και προσπάθεια.

Στη συνέχεια, μίλησε με τρυφερότητα για τον Σάκη Τανιμανίδη και όσα θαυμάζει σε εκείνον. «Συνδυάζει τον δυναμισμό με την τρυφερότητα. Δεν φοβάται να πει σ’ αγαπώ, να συγκινηθεί, αλλά είναι και ένας άντρας που στέκεται στα πόδια του και παίρνει αποφάσεις», είπε, προσθέτοντας πως τον θεωρεί φωτεινό παράδειγμα και πως πλέον τον θαυμάζει ακόμη περισσότερο στον ρόλο του πατέρα.

Κλείνοντας, αποκάλυψε τη βασική αρχή που έχουν θέσει ως ζευγάρι: «Έχουμε προαποφασίσει ότι θα είμαστε μαζί για πάντα. Το όριό μας είναι να περνάμε καλά. Θέλουμε ο γάμος μας να είναι ευτυχισμένος, γιατί έχουμε μία ζωή και πρέπει να την απολαμβάνουμε».

{https://www.youtube.com/watch?v=LsmW2KTrJ2U}