Γνωστός παρουσιαστής ρωτήθηκε για το τηλεοπτικό του μέλλον αλλά και για τα δημοσιεύματα που θέλουν το ριάλιτι αυτό να μεταφέρεται.

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Σάκης Τανιμανίδης το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο φιλανθρωπικού αγώνα μπάσκετ που διοργάνωσε ο Δήμος Ψυχικού-Φιλοθέης.

Ο γνωστός παρουσιαστής, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για το τηλεοπτικό του μέλλον αλλά και για τα δημοσιεύματα που θέλουν το «Dragons Den» να μεταφέρεται από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΙ.

«Η επικοινωνία με τους Dragons με έχει βοηθήσει στη ζωή μου όπως η κάθε επικοινωνία με κάθε έξυπνο ή πετυχημένο άνθρωπο», παραδέχτηκε αρχικά ο Σάκης Τανιμανίδης.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής ρωτήθηκε για τις φήμες που θέλουν το Dragons Den να μεταφέρεται από τον ANT1 στον ΣΚΑΪ και απάντησε: «Εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά. Εγώ ήρθα εδώ για να μπω στον αγωνιστικό χώρο να δείξω ποιος είμαι και να πάρουμε το παιχνίδι. Μου έχει λείψει η εκπομπή για αυτό και θα την ξαναδούμε στην τηλεόραση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4huiirlump?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το «DRAGONS’ DEN GREECE», το μεγαλύτερο reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, επέστρεψε για 3η σεζόν στον ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Στον 3ο κύκλο του «DRAGONS’ DEN GREECE» η ομάδα των DRAGONS μεγάλωσε, οι επενδύσεις αυξήθηκαν και οι επιχειρηματίες, που αναζητούσαν μια επικερδή συμφωνία με τους Έλληνες επενδυτές, ήρθαν ακόμα πιο προετοιμασμένοι για σκληρές διαπραγματεύσεις. Και φέτος, οι καρέκλες του «DRAGONS’ DEN GREECE» εξακολουθούσαν να είναι 5, όμως, οι DRAGONS ήταν 7 και εναλλάσσονταν ανάλογα με το pitch.

Οι 7 κορυφαίοι και καταξιωμένοι Έλληνες επενδυτές, που αποτελούσαν την ομάδα των DRAGONS, ήταν οι: Χάρης Βαφειάς, Πλοιοκτήτης, Λέων Γιοχάη, Tech Επενδυτής / Co-Founder & CEO Uniboo, Νίκη Γουλιμή, Fintech Iδρύτρια & CEO Tunic Pay, Τάσος Οικονόμου, Επενδυτής, Λιλή Περγαντά, Ιδρύτρια / Πρόεδρος Power Health, Γιάννης Τσιώρης, Ιδρυτής / CEO Revotech, Μαρία Χατζηστεφανή, Ιδρύτρια / CEO The Rodial Group.

Οι φιλόδοξοι επιχειρηματίες, που βρεθηκαν μπροστά στους κορυφαίους Έλληνες επενδυτές ήταν κάθε ηλικίας, από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και τα cases που παρουσίασαν διεκδικώντας μία επένδυση κάλυπταν πολλούς και διαφορετικούς τομείς επιχειρηματικότητας.