Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των βρετανικών Αρχών σχετικά με τις αποκαλύψεις γύρω από τη λίστα Έπσταϊν.

Η αστυνομία της Βρετανίας γνωστοποίησε ότι εξετάζει τους ισχυρισμούς που προκύπτουν από τα αρχεία Έπσταϊν, σύμφωνα με τους οποίους ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανός χρηματιστής φέρεται να μετέφερε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι πιέσεις προς τις αρχές για διερεύνηση πιθανής εμπλοκής του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν - Γουίνδσορ σε πτήσεις που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Έσεξ ανέφερε ότι αξιολογεί στοιχεία που αφορούν ιδιωτικές πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ, μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επσταϊν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι αρχές θα εξετάσουν εάν τα διαθέσιμα δεδομένα επαρκούν για την έναρξη επίσημης έρευνας, χωρίς ωστόσο να κατονομάζουν συγκεκριμένα πρόσωπα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν είχε ζητήσει να επανεξεταστεί η υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε, οι σχετικές έρευνες δεν αξιολόγησαν πλήρως ουσιώδη στοιχεία που αφορούν τις συγκεκριμένες πτήσεις.