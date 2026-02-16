Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Κωστής Χατζηδάκης τα δημοσιεύματα περί συνάντησης το 2014 με πρόσωπο που συνδέεται με τη «λίστα Έπσταϊν», κάνοντας λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς.

Το Γραφείο Τύπου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, διαψεύδει τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συνάντησή του τον Φεβρουάριο του 2014 με πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με τη λεγόμενη «λίστα Έπσταϊν».

Όπως επισημαίνεται, ο ίδιος δεν θυμάται να έχει πραγματοποιηθεί τέτοια συνάντηση, ενώ δεν προκύπτει σχετική καταγραφή στην ατζέντα του εκείνης της περιόδου. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τα σχετικά σενάρια αβάσιμα και υποστηρίζει ότι ακόμη και στην υποθετική περίπτωση μιας κοινωνικής ή θεσμικής συνάντησης, δεν θα μπορούσε να εξαχθεί οποιοδήποτε επιβαρυντικό συμπέρασμα.

Δείτε την ανακοίνωση

«Όσα αναφέρονται σε ορισμένα δημοσιεύματα ιστοσελίδων για δήθεν συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη, τον Φεβρουάριο του 2014, με κάποιον κ. Κολόμ, o οποίος είχε σχέση με τη λίστα Έπσταϊν, είναι αποκυήματα φαντασίας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ούτε θυμάται τέτοια συνάντηση ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από την ατζέντα του εκείνης της περιόδου. Επίσης, δεν ήταν καν αρμόδιος το 2014 για τα αεροδρόμια, όπως αναφέρεται στα εν λόγω δημοσιεύματα.

Ακόμα, όμως, κι αν θεωρητικά είχε υπάρξει συνάντηση οποιουδήποτε με τον εν λόγω κύριο, εκείνη την περίοδο, ποιο θα μπορούσε να είναι το συμπέρασμα; Το συμπέρασμα είναι ένα βασικά: ότι ορισμένοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν κανένα αίσθημα ντροπής γι’ αυτά που γράφουν».