Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις απευθείας αναθέσεις του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Βρεττάκου.

Τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο Βρεττάκο, κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέροντας ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις απευθείας αναθέσεων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, εταιρεία επισκευών και ανταλλακτικών οχημάτων με οικογενειακή σύνδεση με τον ίδιο, η «Κ & Κ Βρεττάκος», φέρεται να παρουσίασε θεαματική αύξηση κερδών την περίοδο διακυβέρνησης της Νέα Δημοκρατία. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας φέρονται να εκτοξεύτηκαν από 154.000 ευρώ το 2018 σε 1,5 εκατ. ευρώ το 2024, με σημαντικό μέρος των εσόδων να προέρχεται από απευθείας αναθέσεις.

Με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε συμβάσεις με δήμους της Β’ Πειραιά, οι οποίοι στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές εξέλεξαν δημάρχους που πρόσκεινται στη ΝΔ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Δεν πέρασαν ούτε τρεις μήνες από τις αποκαλύψεις για τη συμμετοχή του βουλευτή της ΝΔ στη Β' Πειραιώς και παλιού ΟΝΝΕΔίτη Γιώργου Βρεττάκου στο 'γαλάζιο πάρτι' αναθέσεων και στημένων διαγωνισμών στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με τις απανωτές απευθείας αναθέσεις στο τεχνικό γραφείο του (ποσά άνω των 150.000 ευρώ με οκτώ αναθέσεις εντός covid), αλλά και τη συμμετοχή του σε ύποπτους διαγωνισμούς, παρέα με πολιτικούς του φίλους από τη γαλάζια νεολαία, και δημοσιεύματα του Τύπου φέρνουν στη δημοσιότητα και νέα κατορθώματά του.

Αυτή τη φορά αποδεικνύεται πως η οικογενειακά συνδεόμενη με τον ίδιο εταιρεία επισκευών και εξαρτημάτων οχημάτων 'Κ & Κ Βρεττάκος', μέσα σε έξι χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ έχει κάνει χρυσές δουλειές, εκτοξεύοντας τα καθαρά της κέρδη από 154.000 ευρώ το 2018 σε 1.500.000 ευρώ το 2024, κυρίως μέσω απευθείας αναθέσεων. Αναθέσεων όμως που έχουν γίνει 'θεσμός' σε δήμους της περιοχής από την εκλογή του βουλευτή το 2023 στη λαϊκή περιφέρεια της Β' Πειραιά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως αυτές οι αναθέσεις προέρχονται όλες από δήμους που στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές βάφτηκαν γαλάζιοι μετά από χρόνια.

Μάλιστα, εντός του διαστήματος 2024 - 2025 (μέσα σε ένα εικοσάμηνο) η επίμαχη οικογενειακή εταιρεία φέρεται να έχει λάβει πάνω από 75 απευθείας αναθέσεις με ποσά άνω των 365.000 ευρώ από τον νεοδημοκρατικό Δήμο Κορυδαλλού με δήμαρχο τον πρώην πολιτευτή της ΝΔ Νίκο Χουρσαλά, με αναθέσεις που οι περισσότερες κινούνται κάτω από τα 10.000 ευρώ, προφανώς για να περνάνε κάτω από τα 'ραντάρ' των ελέγχων.

Η ίδια εταιρεία φέρεται να κάνει χρυσές δουλειές και στον Δήμο Περάματος του επίσης νεοδημοκράτη δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκου. Το 2024 έλαβε 153.769 ευρώ και το επόμενο έτος άλλα 150.000 ευρώ, ενώ οι αναθέσεις στον Δήμο Νίκαιας Ρέντη έχουν προσεγγίσει τις 210.000 ευρώ. Δηλαδή μέσα σε περίπου ενάμιση έτος, μια εταιρεία με κύκλο εργασιών λιγότερο από 1 εκατ. ευρώ στα χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ξεπέρασε τα 3,7 εκατ. ευρώ, με περίπου το 1/4 αυτή της εκτόξευσης να βασίζεται στους νεοδημοκράτες δημάρχους.

Σχεδόν όλη η κερδοφορία της 'Κ & Κ Βρεττάκος' δείχνει, μάλιστα, να προέρχεται από τους τρεις δήμους στους οποίους πολιτεύεται ο βουλευτής της ΝΔ και golden boy πλέον, όπως εξελίσσεται, της ΝΔ.

Η Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμής, κι ενώ έχουν περάσει ήδη δύο ημέρες από τις αποκαλύψεις, τηρεί στάση σιωπής γι' αυτό το τσουνάμι απευθείας αναθέσεων. Οι συνάδελφοί του βουλευτές στην ίδια περιφέρεια, που βλέπουν τον κ. Βρεττάκο να πριμοδοτείται τόσο ανοικτά από τρεις νεοδημοκράτες δημάρχους, τι έχουν να πουν;»