Ο Πολωνός πρόεδρος, Κάρολ Ναβρότσκι, τάσσεται υπέρ της δημιουργίας εθνικού προγράμματος πυρηνικών όπλων λόγω της ρωσικής απειλής, με την κυβέρνηση να εμφανίζεται επιφυλακτική και το ζήτημα να προκαλεί συζητήσεις εντός ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, δήλωσε ότι η χώρα του θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο ανάπτυξης δικού της πυρηνικού οπλοστασίου με αφορμή τη συνεχή απειλή από τη Ρωσία, η οποία εισέβαλε πλήρως στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Σε συνέντευξή του στο πολωνικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat, ανέφερε πως είναι «ισχυρός υποστηρικτής» της συμμετοχής της Πολωνίας σε ένα πυρηνικό πρόγραμμα. Αν και τόνισε ότι δεν μπορεί να προβλέψει εάν η χώρα θα καταστεί το δέκατο κράτος που διαθέτει,επίσημα ή ανεπίσημα,πυρηνικά όπλα, υπογράμμισε ότι η γεωπολιτική πραγματικότητα επιβάλλει στρατηγικό σχεδιασμό.

{https://x.com/visegrad24/status/2023375374206358010}

«Η Πολωνία βρίσκεται στο χείλος ένοπλης σύγκρουσης. Η επιθετική και αναθεωρητική στάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας απέναντί μας είναι ξεκάθαρη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Βαρσοβία οφείλει να προετοιμαστεί αναλόγως.

Στο πλαίσιο της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT), αναγνωρίζονται επίσημα ως πυρηνικές δυνάμεις οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός συνθήκης αλλά με δηλωμένες και δοκιμασμένες πυρηνικές δυνατότητες βρίσκονται η Ινδία, το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα.

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει επισήμως ότι διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, ωστόσο διεθνείς εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 90 πυρηνικές κεφαλές.

Σε περίπτωση που η Πολωνία επιδιώξει την ανάπτυξη, παραγωγή ή απόκτηση ανεξάρτητου πυρηνικού οπλοστασίου, θα απαιτηθεί η αποχώρησή της από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επιφέρει διπλωματικές κυρώσεις και να οδηγήσει σε διεθνή απομόνωση.

Η συζήτηση για ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Πολωνίας εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κλιμακούμενη ένταση με τη Μόσχα.