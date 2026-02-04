Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για την περίοδο που προσπαθούσε να μείνει έγκυος.

Η Χριστίνα Μπόμπαμίλησε για τη δύσκολη περίοδο της υπογονιμότητας που βίωσε, μέσα από το νέο podcast «BeWell», στο οποίο φιλοξένησε τον κουνιάδο της, μαιευτήρα-γυναικολόγο, Παναγιώτης Τανιμανίδης.

Σε μια ουσιαστική και ανθρώπινη συζήτηση, οι δύο τους ανέλυσαν όλα όσα απασχολούν χιλιάδες γυναίκες και ζευγάρια, τις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις, τις ορμονικές θεραπείες και τους φόβους που συχνά συνοδεύουν αυτή τη διαδρομή.

Η Χριστίνα Μπόμπα δεν δίστασε να μοιραστεί τα έντονα συναισθήματα που βίωσε την περίοδο που προσπαθούσε να μείνει έγκυος: «Έζησα κι εγώ το κεφάλαιο της ανεξήγητης υπογονιμότητας και της εξωσωματικής. Έχω μιλήσει γι’ αυτό πολλές φορές και λαμβάνω διαρκώς μηνύματα από γυναίκες, άνδρες και ζευγάρια που περνούν το ίδιο».

Όπως αποκάλυψε, κάθε αποτυχημένος μήνας ήταν μια νέα συναισθηματική δοκιμασία: «Μετά από αρκετό καιρό προσπαθειών, θυμάμαι ότι μου ερχόταν η περίοδος και έκλαιγα. Ένιωθα τεράστια απογοήτευση και ματαίωση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5a1j1swr2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους φόβους των γυναικών που μπαίνουν στη διαδικασία της εξωσωματικής: τις ορμόνες και τη σχέση τους με τον καρκίνο. Ο Παναγιώτης Τανιμανίδης έδωσε μια ξεκάθαρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση:

«Από το 1978 που ξεκίνησε η εξωσωματική μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία στατιστική αύξηση καρκίνου στις γυναίκες που λαμβάνουν ορμόνες. Το μόνο που έχει φανεί είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται πιο έγκαιρη διάγνωση, επειδή οι γυναίκες υποβάλλονται σε περισσότερους ελέγχους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5bedgrplkp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Χριστίνα Μπόμπα παραδέχτηκε ότι αυτή η πληροφορία είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική: «Όλες οι γυναίκες έχουμε αυτό το άγχος. Κι εγώ το είχα πριν ξεκινήσω, γι’ αυτό και σου είχα κάνει αυτή την ερώτηση».