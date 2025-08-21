Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Χριστίνα Μπόμπα: Με επιβαρημένη υγεία επέστρεψε από τις διακοπές της

Χριστίνα Μπόμπα: Με επιβαρημένη υγεία επέστρεψε από τις διακοπές της Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @chrismpo
Η Χριστίνα Μπόμπα, ενημέρωσε τους ακόλουθούς της για το πρόβλημα υγείας που «αποκόμισε».

Οι καλοκαιρινές διακοπές για την Χριστίνα Μπόμπα έλαβαν τέλος, ωστόσο, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι απρόοπτες καταστάσεις. Η ίδια λοιπόν έκανε γνωστό στους ακόλουθούς της, το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή Influencer, φαίνεται να απήλαυσε το καλοκαίρι της με εκδρομές και διακοπές τόσο εντός Ελλάδας – όσο και στο εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά, με την επιστροφή της στην καθημερινότητα φαίνεται πως «έπεσε κατευθείαν στα βαθειά».

Η ανάρτηση της Χριστίνας Μπόμπα

Ειδικότερα, η γνωστή Influencer και μανούλα δυο κοριτσιών, δημοσίευσε μια φωτογραφία της στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας «εκμυστηρεύεται» στους διαδικτυακούς της φίλους πως βρέθηκε θετική στον covid.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Όσα δήλωσε για την μητρότητα

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Όσα δήλωσε για την μητρότητα

Life
Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις κρίσεις πανικού που πέρασε

Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις κρίσεις πανικού που πέρασε

Life
Άρης Μουγκοπέτρος: Γυρίζει σελίδα ο οργανοπαίχτης -«Η ζωή μου έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς»

Άρης Μουγκοπέτρος: Γυρίζει σελίδα ο οργανοπαίχτης -«Η ζωή μου έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς»

Life

Αναλυτικότερα, στο στιγμιότυπο, εμφανίζεται η ίδια, ξαπλωμένη στο κρεβάτι φορώντας μια μαύρη μάσκα. Στην λεζάντα της ιστορία της δε, έγραψε χαρακτηριστικά: «Με covid ρε παιδιά! Πού τον θυμηθήκαμε;»

«3 μέρες ήδη, συμπτώματα ελάχιστα και όλοι μου λένε είναι σε έξαρση!», συμπλήρωσε η Χριστίνα Μπόμπα, ενώ μέσω της ίδιας δημοσίευσης επέλεξε να κρατήσει επαφή με τους ακόλουθούς της γράφοντας: «Ώρα για γκάλοπ περνάς ή πέρασες covid το τελευταίο τρίμηνο;»

mpompa mesa b1343

Παρ’ όλα αυτά, αν και η Influencer, είναι εμφανώς αδύναμη από τον ιό, επέλεξε να επικοινωνήσει με τους ακόλουθούς της, ενημερώνοντας και τα νέα της επαγγελματικά σχέδια, που σαφέστατα σχετίζονται με την εξέλιξη του νέου της project, το «BeWell Festival», ένα φεστιβάλ ευεξίας και wellness.

Σε σχετική ιστορία μου δημοσίευσε, έγραψε χαρακτηριστικά: «Κι εμένα μου λείψατε. Αλλά η μόνη χρήση του κινητού μου το τελευταίο διάστημα ήταν αυτές οι random φωτογραφίες μου και δεν βγάζουν νόημα. Μου λείπει η επικοινωνία μας, θέλω να επανέλθω και σας περιμένω σας περιμένω όλους στο BEwell Festival».

Ενώ νωρίτερα, είχε φροντίσει να ενημερώσει τους followers της, πως το Αύγουστο επιλέγει να απέχει για λίγε ημέρες από το κινητό και τα social media, προκειμένου να ξεκουραστεί- όσο το δυνατό περισσότερο.

mpompa mesa2 247d1

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Όσα δήλωσε για την μητρότητα

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Όσα δήλωσε για την μητρότητα

Life
Βο: Βαρύ πένθος για τον ράπερ- Η ανάρτησή του

Βο: Βαρύ πένθος για τον ράπερ- Η ανάρτησή του

Life
Τσουκαλάς για ΕΣΥ: Άλλη μία θλιβερή πρωτιά, απορώ πως στέκεται στη θέση του ο υπ. Υγείας

Τσουκαλάς για ΕΣΥ: Άλλη μία θλιβερή πρωτιά, απορώ πως στέκεται στη θέση του ο υπ. Υγείας

Πολιτική
Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις κρίσεις πανικού που πέρασε

Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις κρίσεις πανικού που πέρασε

Life

NETWORK

Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

ienergeia.gr
Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

ienergeia.gr
Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

healthstat.gr
Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

healthstat.gr
Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

ienergeia.gr
Ξεναγός πέθανε εν ώρα εργασίας στο Κολοσσαίο, λόγω καύσωνα

Ξεναγός πέθανε εν ώρα εργασίας στο Κολοσσαίο, λόγω καύσωνα

healthstat.gr
Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

ienergeia.gr