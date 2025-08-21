Χριστίνα Μπόμπα: Με επιβαρημένη υγεία επέστρεψε από τις διακοπές της

Η Χριστίνα Μπόμπα, ενημέρωσε τους ακόλουθούς της για το πρόβλημα υγείας που «αποκόμισε».

Οι καλοκαιρινές διακοπές για την Χριστίνα Μπόμπα έλαβαν τέλος, ωστόσο, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι απρόοπτες καταστάσεις. Η ίδια λοιπόν έκανε γνωστό στους ακόλουθούς της, το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή Influencer, φαίνεται να απήλαυσε το καλοκαίρι της με εκδρομές και διακοπές τόσο εντός Ελλάδας – όσο και στο εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά, με την επιστροφή της στην καθημερινότητα φαίνεται πως «έπεσε κατευθείαν στα βαθειά».

Η ανάρτηση της Χριστίνας Μπόμπα

Ειδικότερα, η γνωστή Influencer και μανούλα δυο κοριτσιών, δημοσίευσε μια φωτογραφία της στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας «εκμυστηρεύεται» στους διαδικτυακούς της φίλους πως βρέθηκε θετική στον covid.

Αναλυτικότερα, στο στιγμιότυπο, εμφανίζεται η ίδια, ξαπλωμένη στο κρεβάτι φορώντας μια μαύρη μάσκα. Στην λεζάντα της ιστορία της δε, έγραψε χαρακτηριστικά: «Με covid ρε παιδιά! Πού τον θυμηθήκαμε;»

«3 μέρες ήδη, συμπτώματα ελάχιστα και όλοι μου λένε είναι σε έξαρση!», συμπλήρωσε η Χριστίνα Μπόμπα, ενώ μέσω της ίδιας δημοσίευσης επέλεξε να κρατήσει επαφή με τους ακόλουθούς της γράφοντας: «Ώρα για γκάλοπ περνάς ή πέρασες covid το τελευταίο τρίμηνο;»

Παρ’ όλα αυτά, αν και η Influencer, είναι εμφανώς αδύναμη από τον ιό, επέλεξε να επικοινωνήσει με τους ακόλουθούς της, ενημερώνοντας και τα νέα της επαγγελματικά σχέδια, που σαφέστατα σχετίζονται με την εξέλιξη του νέου της project, το «BeWell Festival», ένα φεστιβάλ ευεξίας και wellness.

Σε σχετική ιστορία μου δημοσίευσε, έγραψε χαρακτηριστικά: «Κι εμένα μου λείψατε. Αλλά η μόνη χρήση του κινητού μου το τελευταίο διάστημα ήταν αυτές οι random φωτογραφίες μου και δεν βγάζουν νόημα. Μου λείπει η επικοινωνία μας, θέλω να επανέλθω και σας περιμένω σας περιμένω όλους στο BEwell Festival».

Ενώ νωρίτερα, είχε φροντίσει να ενημερώσει τους followers της, πως το Αύγουστο επιλέγει να απέχει για λίγε ημέρες από το κινητό και τα social media, προκειμένου να ξεκουραστεί- όσο το δυνατό περισσότερο.