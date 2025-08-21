Games
Life

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Όσα δήλωσε για την μητρότητα

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Όσα δήλωσε για την μητρότητα Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @evridiki_valavani
Με ένα βίντεο θέλησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να εκφράσει τα συναισθήματά της σε σχέση με την μητρότητα.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά της σε σχέση με την μητρότητα και το πώς ο ερχομός του γιου της, της έχει αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος, τον περασμένο μήνα, έγινε μητέρα για πρώτη φορά και, όπως είναι φυσικό, έχει δει τη ζωή της να παίρνει μια διαφορετική τροπή. Δεν δίστασε μάλιστα, μέσω της ανάρτησής της να ζητήσει πολύτιμες συμβουλές από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ανάρτηση της Ευρυδίκής Βαλαβάνης για την μητρότητα

Αναλυτικότερα λοιπόν, η Ευρυδίκη, εμφανίστηκε στην κάμερα και ξεκίνησε το βίντεό της, με έναν χιουμοριστικό τρόπο, δείχνοντας το πρόσωπό της, που σαφώς αποπνέει ευτυχία. Στην λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «Γεια σας ρε παιδιαααααααα! Επανήλθα…. περίπου!».

Ελένη Μενεγάκη: Η απάντηση που έδωσε για την πιθανή τηλεοπτική επιστροφή της

Ελένη Μενεγάκη: Η απάντηση που έδωσε για την πιθανή τηλεοπτική επιστροφή της

Life
Άρης Μουγκοπέτρος: Γυρίζει σελίδα ο οργανοπαίχτης -«Η ζωή μου έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς»

Άρης Μουγκοπέτρος: Γυρίζει σελίδα ο οργανοπαίχτης -«Η ζωή μου έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς»

Life
Η Ιωάννα Μαλέσκου βαφτίζει την κόρη της- Πού και πότε θα γίνει το μυστήριο

Η Ιωάννα Μαλέσκου βαφτίζει την κόρη της- Πού και πότε θα γίνει το μυστήριο

Life

Ουσιαστικά λοιπόν, μέσω του βίντεο περιγράφει την νέα της καθημερινότητα με τα εξής λόγια:

«Έχω πάρα πολύ καιρό να σας μιλήσω, αλλά ειλικρινά ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Το μωρό απαιτεί όλη την προσοχή και δικαιολογημένα. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά παράλληλα, έχει μια ομορφιά όλο αυτό το πράγμα, το να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με το μωρό σου. Είναι μαγικό. Όσες και όσοι έχετε παιδάκια, θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω.

Ο μπέμπης μεγαλώνει. Είναι πανέμορφος. Τι θα έλεγα για το παιδί μου; Είναι πολύ ήσυχο μωράκι… Δεν κοιμόμαστε. Έχουμε να κοιμηθούμε… πόσο είναι τώρα ο μπέμπης; Γενικότερα, ενώ είναι πάρα πολύ ήσυχο μωρό, δυσκολεύεται στο να τον πάρει ο ύπνος. Θα ήθελα να μου πείτε κάποια tips πάνω σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σημείο μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, με τον σύντροφό της Γρηγόρη Μόργκαν, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδάκι στις 11 Ιουλίου του 2025, ενώ και οι δύο τους φαίνεται πως ανυπομονούσαν για την στιγμή.

Η ανάρτησή της:

{https://www.tiktok.com/@iamevridikivalavani/video/7527731120499199254}

