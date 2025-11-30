Η Marseaux, τα τελευταία χρόνια, σημειώνει μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια της και φέτος πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Οικογένεια Άνταμς».

Την Marseaux φιλοξένησε σήμερα η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της.

Η Marseaux, τα τελευταία χρόνια, σημειώνει μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια της και φέτος πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Οικογένεια Άνταμς». Η Ναταλία Γερμανού έκανε μια ειδική αναφορά στο τραγούδι «Το ταγνγκό», το οποίο είναι αφιερωμένο στη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή.

Με αφορμή αυτό, η Μarseaux, αναφέρθηκε και στη σχέση με τον πατέρα της που το πρώτο διάστημα μετά τον θάνατο της μαμάς της, είχε διαταραχθεί.

«Είναι γραμμένο για τη μαμά μου αυτό το κομμάτι. Στην αρχή είχαμε πολλές κόντρες με τον μπαμπά μου. Είχε χαθεί λίγο η ισορροπία στο σπίτι. Ήμασταν λίγο περίεργα, αλλά τώρα είμαστε καλά. Τώρα δε μπορώ να σκεφτώ το ενδεχόμενο ότι μπορεί να χάσω τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου έρχεται παντού να με δει, είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου. Είναι φανταστικός» είπε εμφανώς συγκινημένη η Marseaux.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dem1z9di9y6h?integrationId=40599y14juihe6ly}