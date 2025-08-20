Games
Life

Ελένη Μενεγάκη: Η απάντηση που έδωσε για την πιθανή τηλεοπτική επιστροφή της

Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @elenimenegaki
Θα κάνει άραγε την επάνοδό της η Ελένη Μενεγάκη στους τηλεοπτικούς δέκτες;

Η Ελένη Μενεγάκη έχει μια μακρά πορεία στο χώρο της τηλεόρασης και κυρίως της πρωινής ζώνης, με το όνομά της να βρίσκεται στους δέκτες για περισσότερο από τρεις ολόκληρες δεκαετίες.

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια τα τελευταία χρόνια, έχει επιλέξει να απέχει από τα τηλεοπτικά πλατό, με το κοινό της και τους θαυμαστές της, να διερωτώνται συνεχώς για το πότε θα επανέλθει στη δράση. Η ίδια ωστόσο μέχρι πρότινος, δεν είχε δώσει μια σαφή απάντηση.

Επιστρέφει η Ελένη Μενεγάκη;

Στο τώρα ωστόσο, η ξεχωριστή και άκρως γοητευτική παρουσιάστρια, φαίνεται να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές τις διακοπές, απολαμβάνοντας την ηρεμία της. Στις δημοσιεύσεις μάλιστα που έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους φαίνεται αμέριμνη, ανανεωμένη και ανεπιτήδευτα όμορφη.

Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 20 Αυγούστου, η Ελένη Μενεγάκη, επανήλθε με μια ακόμη δημοσίευση μέσω Instagram στην οποία απεικονίζεται η ίδια, μέσα σε ένα καφτάνι παραλίας και ένα καπέλο να καλύπτει το μισό από το πρόσωπό της.

Θέλησε μάλιστα να συνοδεύσει την ανάρτησή της με μια λεζάντα, που μάλλον «λέει» περισσότερα από όσα γράφει: «Sea, sun & zero plans!», δηλαδή «Θάλασσα, ήλιος και σχέδια μηδέν!».

{https://www.instagram.com/p/DNlSpQGIjE8/?hl=el&img_index=1}

Έτσι, η παρουσιάστρια, φαίνεται πως συνεχίζει να απολαμβάνει το υπόλοιπο καλοκαίρι, χωρίς να έχει σκοπό να επανέλθει στα τηλεοπτικά πράγματα. Η ίδια, προτιμάει να διατηρήσει τη καθημερινότητά της έξω από τα πλατό, καθώς όπως φαίνεται ούτε φέτος αναμένεται να επιστρέψει.

Πότε μπήκε η Ελένη στα σπίτια των τηλεθεατών; Φυσικά, η γοητευτική παρουσιάστρια, ξεκίνησε την πορεία της την δεκαετία του 1990 οπότε και καθιερώθηκε γρήγορα, λόγω του όμορφου παρουσιαστικού της, του ζεστού χαμόγελού της και την άψογη επικοινωνία που έχει μέχρι και σήμερα με το κοινό της. Έχει ξεχωρίσει για το χιούμορ και αναπόφευκτα έχει επηρεάσει με έναν μοναδικό τρόπο τα δεδομένα της μικρής οθόνης. Τον Ιούνιο του 2020, ολοκλήρωσε την εκπομπή της και μέχρι σήμερα έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της τηλεόρασης κρατώντας την επιθυμητή επαφή με το κοινό της μέσω του Instagram.

