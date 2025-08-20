Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Κατερίνα Καραβάτου: Στον «αέρα» το τηλεοπτικό μέλλον της παρουσιάστριας

Κατερίνα Καραβάτου: Στον «αέρα» το τηλεοπτικό μέλλον της παρουσιάστριας Φωτογραφία: Glomex/ ANT1
Από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», στο αβέβαιο η Κατερίνα Καραβάτου.

Όπως είναι γνωστό η Κατερίνα Καραβάτου, κατάφερε να φέρει εις πέρας το project της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» που είχε αναλάβει, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επρόκειτο να εμφανιστεί από Σεπτέμβρη στους τηλεοπτικούς δέκτες του ΑΝΤ1.

Ουσιαστικά, από τον ερχόμενο μήνα, γίνεται η έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ενώ η Κατερίνα Καραβάτου, δεν έχει συμπεριληφθεί στα πλαίσια της πρωινής ζώνης τους καναλιού, οπότε, παρά την καλοκαιρινή της επιτυχία, παραμένει στον «αέρα».

Σε αναμονή η Κατερίνα Καραβάτου

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν σήμερα και έγιναν γνωστά, φαίνεται πως η πρωινή ζώνη του σταθμού έχει «κλείσει» με ισχυρά ονόματα του χώρου, καθώς. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας, θα συνεχίσει να δίνει το παρόν, καθημερινά, η παρουσιάστρια, Ελένη Τσολάκη, αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου ενώ τα ηνία του «Καλημέρα Ελλάδα», αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Στάθης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Γιατί ρε πατέρα;»: Οι πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1

«Γιατί ρε πατέρα;»: Οι πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1

Life
Η νέα συνεργασία του χειμώνα: Στην πίστα Δέσποινα Βανδή και Κωνσταντίνος Αργυρός

Η νέα συνεργασία του χειμώνα: Στην πίστα Δέσποινα Βανδή και Κωνσταντίνος Αργυρός

Life
Η πρώτη ανάρτηση του Κώστα Τσουρού με την νέα του ομάδα

Η πρώτη ανάρτηση του Κώστα Τσουρού με την νέα του ομάδα

Life

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, γίνεται αντιληπτό πως το κανάλι έχει «κλειδώσει» την πρωινή σεζόν, χωρίς να έχει θέση σε αυτή η επιτυχημένη παρουσιάστρια, τουλάχιστον για τώρα.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να γνωρίζετε, πως η Κατερίνα Καραβάτου, έχει ενεργό συμβόλαιο με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, παρόλο που δεν έχουν «δώσει τα χέρια» για την εμφάνισή της στο πρώτο μισό της σεζόν. Οι επόμενες μέρες λοιπόν πλημμυρίζουν με ανυπομονησία για τον τηλεοπτικό μέλλον της παρουσιάστριας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η επάνοδός της στο δεύτερο μισό της σεζόν, όπως φημολογείται.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως η παρουσιάστρια είναι ενεργή με έναν μακροσκελή βίο στον χώρο του τηλεοπτικού θεάματος και με πληθώρα από επιτυχίες να συνοδεύουν το βιογραφικό της σημείωμα. Έτσι λοιπόν, αξίζει να γνωρίζεται πως η παρουσιάστρια, πρωτοεμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες το περίπου 2001 και έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό το 2004, ενώ από το παρελθόν μέχρι σήμερα, έχει αποδείξει πως δεν φοβάται να τολμήσει.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Καλημέρα Ελλάδα: Αλλαγή στο 90&#039;- Ποιος θα βρεθεί στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη

Καλημέρα Ελλάδα: Αλλαγή στο 90'- Ποιος θα βρεθεί στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη

Life
Η Ιωάννα Μαλέσκου βαφτίζει την κόρη της- Πού και πότε θα γίνει το μυστήριο

Η Ιωάννα Μαλέσκου βαφτίζει την κόρη της- Πού και πότε θα γίνει το μυστήριο

Life
Μελέτης Ηλίας: Ο μοναδικός όρος του ηθοποιού για να επιστρέψει στο «Σόι σου»

Μελέτης Ηλίας: Ο μοναδικός όρος του ηθοποιού για να επιστρέψει στο «Σόι σου»

Life
Η πρώτη ανάρτηση του Κώστα Τσουρού με την νέα του ομάδα

Η πρώτη ανάρτηση του Κώστα Τσουρού με την νέα του ομάδα

Life

NETWORK

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

healthstat.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

healthstat.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

healthstat.gr
Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

healthstat.gr