Κατερίνα Καραβάτου: Στον «αέρα» το τηλεοπτικό μέλλον της παρουσιάστριας

Από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», στο αβέβαιο η Κατερίνα Καραβάτου.

Όπως είναι γνωστό η Κατερίνα Καραβάτου, κατάφερε να φέρει εις πέρας το project της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» που είχε αναλάβει, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επρόκειτο να εμφανιστεί από Σεπτέμβρη στους τηλεοπτικούς δέκτες του ΑΝΤ1.

Ουσιαστικά, από τον ερχόμενο μήνα, γίνεται η έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ενώ η Κατερίνα Καραβάτου, δεν έχει συμπεριληφθεί στα πλαίσια της πρωινής ζώνης τους καναλιού, οπότε, παρά την καλοκαιρινή της επιτυχία, παραμένει στον «αέρα».

Σε αναμονή η Κατερίνα Καραβάτου

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν σήμερα και έγιναν γνωστά, φαίνεται πως η πρωινή ζώνη του σταθμού έχει «κλείσει» με ισχυρά ονόματα του χώρου, καθώς. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας, θα συνεχίσει να δίνει το παρόν, καθημερινά, η παρουσιάστρια, Ελένη Τσολάκη, αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου ενώ τα ηνία του «Καλημέρα Ελλάδα», αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Στάθης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, γίνεται αντιληπτό πως το κανάλι έχει «κλειδώσει» την πρωινή σεζόν, χωρίς να έχει θέση σε αυτή η επιτυχημένη παρουσιάστρια, τουλάχιστον για τώρα.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να γνωρίζετε, πως η Κατερίνα Καραβάτου, έχει ενεργό συμβόλαιο με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, παρόλο που δεν έχουν «δώσει τα χέρια» για την εμφάνισή της στο πρώτο μισό της σεζόν. Οι επόμενες μέρες λοιπόν πλημμυρίζουν με ανυπομονησία για τον τηλεοπτικό μέλλον της παρουσιάστριας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η επάνοδός της στο δεύτερο μισό της σεζόν, όπως φημολογείται.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως η παρουσιάστρια είναι ενεργή με έναν μακροσκελή βίο στον χώρο του τηλεοπτικού θεάματος και με πληθώρα από επιτυχίες να συνοδεύουν το βιογραφικό της σημείωμα. Έτσι λοιπόν, αξίζει να γνωρίζεται πως η παρουσιάστρια, πρωτοεμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες το περίπου 2001 και έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό το 2004, ενώ από το παρελθόν μέχρι σήμερα, έχει αποδείξει πως δεν φοβάται να τολμήσει.