Η πρώτη ανάρτηση του Κώστα Τσουρού με την νέα του ομάδα

Η φωτογραφία από το νέο ξεκίνημα του Κώστα Τσουρού στο ΣΚΑΪ και τους συνεργάτες του.

Όπως όλα δείχνουν ο Κώστας Τσουρός επανέρχεται, ενώ φαίνεται πως ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την έναρξη της καινούριας του εκπομπής στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

Η νέα εκπομπή θα φέρει τον τίτλο «Το ‘χουμε» και θα προβάλλεται καθημερινά, με τις προετοιμασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα 18 Αυγούστου, ο παρουσιαστής βρέθηκε στα γραφεία του σταθμού και συνάντησε τους νέους συνεργάτες του.

Σε αυτό το σημείο βέβαια, να υπενθυμιστεί πως μέχρι και την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, ο Κώστας Τσουρός, παρουσίαζε την εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα», η οποία ωστόσο διακόπηκε απρόσμενα πριν ολοκληρωθεί η περσινή σεζόν.

Η ανάρτηση του Κώστα Τσουρού με την νέα του ομάδα

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο παρουσιαστής σήμερα Δευτέρα, παρευρέθηκε στα γραφεία για να συναντήσει την νέα του ομάδα και τους καινούργιους του συνεργάτες ενώ δε δίστασε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους το στιγμιότυπο αναρτώντας Instagram story.

Μεταξύ άλλων δε, φαίνεται πως μέσα στην ομάδα του βρίσκεται η Ναταλία Αργυράκη, ο Χάρης Λεμπιδάκης και η Δέσποινα Τσόκου.

Η εκπομπή αναμένεται να προβάλλεται από Σεπτέμβρη καθημερινά στο ΣΚΑΪ, ενώ ο παρουσιαστής στην φωτογραφία, φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενος και χαμογελαστός για το νέο του ξεκίνημα, αφού όλα δείχνουν πως έχει αφήσει πίσω του τα παλιά.

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού:

«Το ‘χουμε!»: η ολοκαίνουργια infotainment πρόταση του ΣΚΑΪ έρχεται στο νέο πρόγραμμα του σταθμού με παρουσιαστή τον Κώστα Τσουρό.

Με αμεσότητα, σοβαρότητα, καθαρό λόγο, φρέσκιες ιδέες και καινούργια προσέγγιση, ο Κώστας Τσουρός παρουσιάζει την καθημερινή, απογευματινή εκπομπή «Το ‘χουμε!», που συνδυάζει την αξιόπιστη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία. Με πλούσια θεματολογία, ρεπορτάζ, ενδιαφέροντες καλεσμένους, αλλά και μια ομάδα δημοσιογράφων που μιλάει την ίδια γλώσσα, η εκπομπή φιλοδοξεί να γίνει η αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών.

Από τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ: «Το ‘χουμε!». Με τον Κώστα Τσουρό».



{https://www.youtube.com/watch?v=Bxr0HpDmCmk}