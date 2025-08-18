Games
2ος κύκλος για τις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη- Η επίσημη ανακοίνωση

2ος κύκλος για τις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη- Η επίσημη ανακοίνωση Φωτογραφία: Youtube screenshot
Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφουν με μια νέα συναρπαστική σεζόν στον ΑΝΤ1.

Η τηλεοπτική σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, που αγαπήθηκε από το κοινό, επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο της που θα προβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1.

Αναλυτικότερα λοιπόν, τρία χρόνια αφότου «έφυγε» από τη ζωή ο Πάνος Νάτσης, ο οποίος υπήρξε και ο πρωταγωνιστής του έργου, η σειρά επανέρχεται με τον ρόλο του να τον αναλαμβάνει ο ηθοποιός Γιώργος Ζυγούρης.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1, για τις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη αναφέρει:

«Υπάρχουν δρόμοι και δρόμοι!

Από άσφαλτο ή από χώμα. Ευθείς ή με στροφές και λακκούβες. Αυτοί που σε πάνε μπροστά και οι άλλοι που σε πάνε πίσω. Δρόμοι για να μάθεις, να θυμηθείς, να φύγεις ή να επιστρέψεις.

Δρόμοι που σε κάνουν να αναρωτηθείς: «καλά πού πάω, τώρα;». Αλλά και δρόμοι που γνωρίζουν καλύτερα από σένα τον πραγματικό προορισμό σου.

Και χωρίς να το καταλάβεις, χιλιόμετρο το χιλιόμετρο, ανάμεσα σε πινακίδες και αναμνήσεις, φτάνεις κάπου γνώριμα. Εκεί που τα συναισθήματα είναι μπερδεμένα, αλλά πιο γλυκά από ποτέ.

Ε, ναι! Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες. Ακόμα κι αυτοί που ξεκίνησαν για αλλού.

Ο 2ος κύκλος της αγαπημένης σειράς «Σέρρες» έρχεται στον ΑΝΤ1 με ακόμα περισσότερο χιούμορ, γέλιο, φως, χρώμα, ζεστασιά, αγαπησιάρικη διάθεση, καθημερινές αλήθειες και ανθρώπινες στιγμές. Πάνω απ’ όλα, όμως, με περισσότερη πίστη στη φιλία, την αλληλεγγύη και τον αληθινό έρωτα.

Ο Οδυσσέας και οι υπόλοιποι ήρωες, παλιοί και νέοι, είναι έτοιμοι να πατήσουν τέρμα γκάζι και να οδηγήσουν τη ζωή τους χωρίς GPS. Μόνο με το ένστικτο και την αγάπη.

Μια αγάπη, όχι όπως την έχουν φανταστεί, αλλά όπως την έχουν ανάγκη.

Γιατί η αγάπη και η χαρά, τελικά, δεν είναι προορισμός. Είναι διαδρομή.

Και σε αυτή τη διαδρομή, το είπαμε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν… στις Σέρρες!»

Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί πως στο σενάριο βρίσκεται ο Γιώργος Καπουτζίδης και στη σκηνοθεσία ο Σταμάτης Πατρώνης. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου και Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας και Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντινος Μουταφτσής και Λουίζα Πυριόχου.

{https://www.youtube.com/watch?v=S1LuVicuK-g}

{https://www.youtube.com/watch?v=eNU358qVKMw}

