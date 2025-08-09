Games
Οδύσσεια: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, πότε κάνει πρεμιέρα

Η ταινία που αποτελεί κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου επικού ποιήματος του Ομήρου, γυρίστηκε σε μια σειρά από εντυπωσιακές τοποθεσίες ανά τον κόσμο.

Μετά από έξι μήνες γυρίσματα σε διάφορες χώρες, η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», έφτασε στο τέλος της.

Την είδηση έκανε γνωστή η καλλιτεχνική διευθύντρια του φιλμ Σαμάνθα Ένγκλεντερ, μέσω ενός Instagram story, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Maxblizz.

Η ταινία που αποτελεί κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου επικού ποιήματος του Ομήρου, γυρίστηκε σε μια σειρά από εντυπωσιακές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, το Μαρόκο, η Σκωτία και η Ισλανδία, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στις ερήμους της Σαχάρας. Οι τελευταίες σκηνές έγιναν στο Λος 'Αντζελες.

Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια είναι το πρώτο φιλμ που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε Βαν Χοϊτέμα.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον στον εμβληματικό ρόλο του Οδυσσέα ξετυλίγοντας το επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν ο Τομ Χόλαντ στο ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, η Zendaya ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον στο ρόλο του Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν ως μάγισσα Κίρκη.

Το υπόλοιπο καστ αστέρων περιλαμβάνει τους Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπιλ Ίργουιν, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Σαμάνθα Μόρτον, Κόρεϊ Χόκινς, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Τζον Λεγκουιζάμο, Γουίλ Γιουν Λι (Will Yun Lee), Ράφι Γκαβρόν, Σάιλο Φερνάντεζ, Νικ Ε. Ταραμπέι και Τζέσι Γκαρσία σε άγνωστους ρόλους.

Εκτός από την σκηνοθεσία ο Νόλαν υπογράφει το σενάριο καθώς και την παραγωγή μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας (Emma Thomas) μέσω της εταιρείας τους Syncopy.

Πρόσφατα ο συντονιστής κασκαντέρ Τζέιμς Νιούμαν (James Newman) έδωσε μια γεύση από το εντυπωσιακό μέγεθος της παραγωγής, σημειώνοντας: «Δεν θα ξαναφτιαχτεί ποτέ ταινία σαν αυτή. Νομίζω ότι θα είναι το έπος όλων των επών. Θα είναι ο Νόλαν, στα καλύτερά του».

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από την Universal Pictures στις 17 Ιουλίου 2026.

