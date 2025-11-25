Ο σκηνοθέτης των τριών πρώτων ταινιών, Brett Ratner, είχε εμπλακεί το 2017 στο κίνημα MeToo με κατηγορίες εναντίον του αλλά μετά βρέθηκε πολύ κοντά στην οικογένεια Τραμπ όταν σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ «Μελάνια».

Στα σκαριά βρίσκεται το 4ο κατά σειρά σίκουελ της αστυνομικής κωμωδίας «Αλεξίσφαιροι Ντετέκτιβ» μετά από προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το Variety τη διανομή έχει αναλάβει η Paramount ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τραμπ ζήτησε προσωπικά από το στούντιο να αναβιώσει το franchise.

Υπενθυμίζεται ότι ο σκηνοθέτης των τριών πρώτων ταινιών, Brett Ratner, είχε εμπλακεί το 2017 στο κίνημα MeToo με κατηγορίες εναντίον του. Ωστόσο, βρέθηκε πολύ κοντά στην οικογένεια Τραμπ όταν σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ «Μελάνια» για το οποίο η Amazon πλήρωσε 40 εκατ. δολάρια για να κυκλοφορήσει.

Στο νέο σίκουελ που θα επιστρέψει με τους original πρωταγωνιστές Τζάκι Τσαν και Κρις Τάκερ, θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του Ratner, μετά το «Ηρακλής» του 2014 με τον Ντουέιν Τζόνσον. Πληροφορίες αναφέρουν πως η Paramount θα χρεωθεί την διανομή αλλά δεν θα χρηματοδοτήσει την ταινία.

Την ίδια ώρα η Warner Bros., που ήταν πίσω από την πρώτη ταινία το 1998 αλλά και των δύο σίκουελ που ακολούθησαν το 2001 και το 2007, θα λάβουν τα πρώτα έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι το στούντιο θα πάρει μερίδιο από τα εισιτήρια στο box office, πριν οι χρηματοδότες κάνουν απόσβεση.

Σύμφωνα με πηγές, που επικαλείται το Variety, αρχικά προσεγγίστηκαν αρκετοί διανομείς αλλά κανείς δεν ήθελε να εμπλακεί με τον Ratner. Η πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε με τον αγγλικό τίτλο «Rush Hour» ήτα μεγάλη εισπρακτική επιτυχία με 244 εκατ. δολ. παγκοσμίως. Τα δύο σίκουελ έκαναν ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία με 347 εκατ. δολάρια και 258 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, παρά τις κριτικές.

Ωστόσο, άγνωστο παραμένει το χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία της του σίκουελ καθώς ο Τζάκι Τσαν είναι 71 ετών πλέον και ο Τάκερ δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινία από το 2007, στην τελευταία εκδοχή της ταινίας.

Σημειώνεται πως η Paramount, η οποία πρόσφατα αγοράστηκε από την Skydance, χρειάζεται νέες παραγωγές με στόχο να φτάσει τις 18 παραγωγές μέσα στο 2028. Ο νέος CEO της Paramount, ο David Ellison είναι γιος του Larry Ellison, ενός από τους πιο επιφανείς χρηματοδότες του Τραμπ. Ο Τραμπ από την πλευρά του έχει υμνήσει την ηγεσία του Ellison στα media.

Με πληροφορίες του Variety