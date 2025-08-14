Η Γη της Ελιάς: Βαμμένος με αίμα ο τελευταίος κύκλος

Στον 5ο και τελευταίο κύκλο της σειράς που επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, η Άννα δοκιμάζεται στα άκρα: μετά την τραγωδία με τα παιδιά της και την απαγωγή της, η ζωή της κρέμεται από μια κλωστή, ενώ η μάχη της για επιβίωση και δικαίωση θα γράψει έναν συγκλονιστικό επίλογο.

Καταιγιστικές αναμένονται οι εξελίξεις στον 5ο και τελευταίο κύκλο της σειράς Η Γη της Ελιάς, που επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στο MEGA.

Η ιστορία φτάνει σταδιακά στο τέλος της και, όπως προδίδει το συναρπαστικό τρέιλερ που κυκλοφόρησε, ο επίλογος θα είναι βαμμένος με αίμα.

Η μοίρα χτύπησε αλύπητα την Άννα στον προηγούμενο κύκλο. Μία μοιραία στιγμή ήταν αρκετή για να καταρρεύσει η ζωή της, όταν ο Αποστόλης, χωρίς να το θέλει, παρέσυρε με το αγροτικό του τα δύο της μωρά. Τα κοριτσάκια δεν τα κατάφεραν, βυθίζοντας την Άννα και τον Πότη στον απόλυτο πόνο. Λίγο αργότερα, ο Αποστόλης πέθανε στην αγκαλιά της, χτυπημένος από τη σφαίρα του Βελισάριου, και τότε οι άντρες του την απήγαγαν και την οδήγησαν σε μία αποθήκη.

Εκεί, οι αδίστακτοι άντρες τη βίασαν, με την Άννα να παλεύει να σωθεί. Ο εφιάλτης της συνεχίζεται, καθώς οι άντρες την κακοποιούν καθημερινά και έχουν λάβει εντολή να τη σκοτώσουν για να της κλείσουν το στόμα.

Σε μια στιγμή όμως, η Άννα βρίσκει την ευκαιρία, αρπάζει το όπλο από την τσέπη ενός εκ των δραστών και τον πυροβολεί. Αμέσως μετά σκοτώνει και τον συνεργό του. Τρέχει να σωθεί, αλλά όταν την εντοπίζουν ξανά, καταρρέει. Οι Αρχές τη συλλαμβάνουν για τους δύο φόνους και η αποκάλυψη της τραγωδίας που υπέστη σοκάρει τους πάντες.

Στο πλευρό της σπεύδουν τα αγαπημένα της πρόσωπα. Ο Πότης λυγίζει, κυριευμένος από τύψεις, ενώ ο Κουράκος είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωσή της.