Life

Exathlon: Παρουσιαστής ο Γιώργος Καράβας και επίσημα - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Exathlon: Παρουσιαστής ο Γιώργος Καράβας και επίσημα - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ Φωτογραφία: INSTAGRAM
Το Exathlon θα κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο.

Ο Γιώργος Καράβας θα είναι- και επίσημα- ο παρουσιαστής του Exathlon, καθώς ο ΣΚΑΪ επιβεβαίωσε τις σχετικές πληροφορίες με ανακοίνωση.

Έπειτα από την πορεία του στον χώρο της μόδας και την παρουσία του στο GNTM, ο Γιώργος Καράβας αναλαμβάνει το νέο ριάλιτι του καναλιού, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Το EXATHLON, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα.

Με εντυπωσιακή παρουσία στον χώρο της μόδας και με μεγάλη αγάπη στον αθλητισμό, ο Γιώργος Καράβας αναλαμβάνει φέτος στον ΣΚΑΪ την παρουσίαση του εκρηκτικού EXATHLON».

{https://www.instagram.com/p/DNP-QYzNzVC/}

Ο ΣΚΑΪ περιγράφει το Exathlon ως το τηλεοπτικό event «με τις πιο θεαματικές και δυνατές» δοκιμασίες. «Οι πιο μαχητικοί παίκτες μπαίνουν στο EXATHLON για να αναμετρηθούν στα πιο δύσκολα και εντυπωσιακά αγωνίσματα με τους ανταγωνιστές και τον εαυτό τους. Οι προκλήσεις θα είναι αμέτρητες, οι αντοχές τους θα δοκιμαστούν. Όμως, όσοι είναι φτιαγμένοι από τη στόφα των πρωταθλητών, ξέρουν να επιβιώνουν και να μάχονται για την κυριαρχία! Πίστες που κόβουν την ανάσα, δοκιμασίες πέρα από τα όρια και προσήλωση στο στόχο. Ένα συναρπαστικό μείγμα στο μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event, το EXATHLON», αναφέρει ακόμα το κανάλι.

{http://instagram.com/p/DMKKkMhvCXF/}

