Αντρέας Γεωργίου: Η ανάρτηση για την μητέρα του - «31 χρόνια... »

Με μια δημοσίευση που συγκινεί θέλησε ο Αντρέας Γεωργίου να επαναφέρει στο μυαλό του τη μητέρα του.

Ο γνωστός ηθοποιός- σκηνοθέτης, Αντρέας Γεωργίου, προχώρησε σε μία άκρως συγκινητική δημοσίευση μέσω Instagram, μνημονεύοντας την μητέρα του 31 χρόνια μετά το θάνατό της.

Αναλυτικότερα, ο ηθοποιός, είχε μιλήσει στο παρελθόν για την απώλεια της μητέρας του, καθώς όταν εκείνη «έφυγε» από την ζωή ο ίδιος ήταν μόλις 12 ετών. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ο είχε δηλώσει η μητέρα του πέθανε πρόωρα χτυπημένη από τον ιό του Aids.

Η δημοσίευση που έκανε ο Αντρέας Γεωργίου

Ειδικότερα λοιπόν, ο ηθοποιός, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μια φωτογραφία της μητέρας του, αναγράφοντας απλώς «31 years…», συνοδευόμενο από μια κόκκινη καρδιά.

Σε σχέση μάλιστα για τον ιό του AIDS ο ίδιος είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Το θέμα του AIDS ήταν για πολλά χρόνια ένα ταμπού. Μου δόθηκε η ευκαιρία το 2005 να βγω και να μιλήσω για αυτή την ιστορία και να πω: Ξέρετε, η μητέρα μου έχει πεθάνει από AIDS, όπως έχουν και άλλα μέλη της οικογένειας, ο πατέρας μου που έχει φύγει από τη ζωή και ο μικρός μου αδελφός ο οποίος σήμερα είναι 33 ετών», σε δεύτερο χρόνο αναφερόμενος στον αδελφό του είχε πει:

«Έχει τη δική του όμορφη οικογένεια με τέσσερα παιδιά. Να πω ότι δεν είναι ένας θανατηφόρος ιός πλέον, αλλά μία χρόνια πάθηση. Σήμερα θεωρώ ότι δεν το συζητάμε κάτω από την ταμπέλα του “ταμπού” και του στίγματος της κοινωνίας. Όταν μαθαίνει κάποιος ότι έχει AIDS δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ήταν παλιά, βέβαια είναι σοκαριστικό στην αρχή, όπως σοκαριστικό είναι όταν μαθαίνεις ότι έχει διαβήτη. Πλέον είναι μεγαλύτερο το ρίσκο και ο κίνδυνος να έχεις διαβήτη, παρά AIDS».

Έτσι, στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» ο Αντρέας Γεωργίου, είχε εκφράσει κάποια στιγμιότυπα από τη ζωή του στη Κύπρο που έλαβαν χώρα όταν ο ίδιος ήταν σε νεαρή ηλικία: «Στην Κύπρο, στο χωριό είχαμε στιγματιστεί, ο κόσμος μας απέφευγε, όμως ήμασταν δεμένη οικογένεια, μείναμε ενωμένοι και καταλαβαίναμε τον κόσμο και τι συνέβαινε γύρω μας. Η μητέρα μου πέθανε 36 ετών. Κάποια στιγμή μου έδωσε συγγενικό μου πρόσωπο φωτογραφία της από την ηλικία των 30 και σοκαρίστηκα γιατί κατάλαβα ότι ήταν ένα κορίτσι η μαμά μου, κατάλαβα πόσο νωρίς έφυγε»!

Ο ίδιος ωστόσο φαίνεται πως ακόμη και σήμερα επιλέγει να την έχει στο μυαλό του!