Δημήτρης Σταρόβας: Ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη – «Δεν θέλω να με λυπούνται, έχω φτάσει στο 70%»

Πώς είναι η κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Σταρόβα, όλη η εξέλιξη του ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη!

Σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, ο Δημήτρης Σταρόβας, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», όπου και παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Μεταξύ άλλων, μιλώντας στον τηλεοπτικό φακό του ΑΝΤ1 και στην Κατερίνα Καραβάτου, ο γνωστός κιθαρίστας και ηθοποιός, αναφέρθηκε και στην ανάρρωσή του, έπειτα από το εγκεφαλικό που υπέστη τον προηγούμενο χρόνο.

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο Δημήτρης Σταρόβας, φαίνεται να έχει κάνει μεγάλη πρόοδο σε σχέση με την αποκατάστασή του, ενώ πλέον, 15 μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του, προσπαθεί να επανέλθει πλήρως στην κανονικότητα και στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Τι αποκάλυψε ο Δημήτρης Σταρόβας

Αρχικά ο κιθαρίστας, παρέα με την παρουσιάστρια της εκπομπής, έκαναν μια σύντομη αναφορά στο παρελθόν και στις παραστάσεις του «Άγαμοι Θύται», ενώ σε δεύτερο χρόνο, αναφέρθηκαν διεξοδικά στην ψυχολογία του Δημήτρη Σταρόβα, στην διαδικασία της αποκατάστασής του και στην θεατρική παράσταση «Εκείνους αι εκείνους» που συμμετείχε φέτος το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, ο κιθαρίστας ανέφερε: «Δεν μετανιώνω για τίποτα, δεν έχω κάνει κανένα κακό σε ανθρώπους, ίσα ίσα. Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που και στην χειρότερη κατάσταση προσπαθώ να κρατήσω τα θετικά, θεωρώ ότι υπάρχει κάτι θετικό σε όλες τις καταστάσεις. Το είχα από πάντα αυτό, μετά τα 25-30 είμαι αυτής της άποψης.

Στο θέατρο, στην πρώτη πρόβα είπα στον Ρήγα «βρες κάποιον άλλον» απελπίστηκα, αλλά βρήκαμε έναν τρόπο να προσαρμόσουμε όλο αυτό και μου βγήκε σε καλό. Πρόκειται στο θέμα της απόδοσης, δεν ήταν όπως ήθελα. Σήμερα έρχομαι από διακοπές τέσσερις ημέρες, παλιά, κάναμε ένα μήνα, ενάμιση μήνα διακοπές πριν από 30 χρόνια. Έχω κάνει από τότε ένα μήνα διακοπές. Βοήθησε λοιπόν η παράσταση, και γενικά θέλει τον χρόνο του».

Σχετικά με την συμπαράσταση του κόσμου στο ταξίδι που μέχρι σήμερα διανύει ο ίδιος αποκαλύπτει: «Είχα μπει σε μια παγίδα να το πω έτσι, γιατί από το μηδέν, γιατί στην αρχή δεν μπορούσα να πω ούτε λέξη. Είχα μπει στο λούκι ότι σε έξι μήνες θα είμαι εντάξει, τώρα που είμαι στο 70% για να φτάσω στο 75% θέλει πολύ δουλειά, είναι μικρή η πρόοδος όταν φτάνεις προς το τέλος. Έχω την εντύπωση αν βγω στην σκηνή και πω «γεια σας, σας έχω γραμμένους στα παλιά μου τα παπούτσια» θα με χειροκροτήσουν, μου δικαιολογούν τα πάντα», ανέφερε για να συνεχίσει:

«Σκεφτόμουν την επάνοδο στη δουλειά, έλεγα ότι δεν θέλω να με λυπούνται, να νιώθουν άσχημα. Τελικά και στις παραστάσεις και στις συναυλίες των Άγαμων το χειμώνα, στην αρχή ήταν σφιγμένο το κοινό και στο τέλος ήταν λυτρωμένος ο κόσμος, γιατί το διακωμοδούμε και μετά φεύγει λυτρωμένος ο κόσμος. Καθημερινά στον δρόμο ακόμα και τώρα πολύς κόσμος με βλέπει και μου λένε ότι επηρεάστηκαν από την ιστορία μου, μου λένε ότι έκοψαν το τσιγάρο και πήγαν και έκαναν εξετάσεις. Σωματικά είμαι σαν 30 χρονών», υπογράμμισε.



