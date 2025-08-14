Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Άρης Μουγκοπέτρος: Οι δηλώσεις του ύστερα από το ατύχημα - Έχει κινηθεί νομικά

Άρης Μουγκοπέτρος: Οι δηλώσεις του ύστερα από το ατύχημα - Έχει κινηθεί νομικά Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @aris_mougopetros
Τι δήλωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος για το ατύχημα που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος, τέσσερις μήνες μετά το ατύχημα που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» για τον τραυματισμό που βίωσε το Πάσχα κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού όπου μια κροτίδα έσκασε στο χέρι του.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, από την έκρηξη ο Άρης Μουγκοπέτρος «έχασε» τρία από τα δάκτυλά του, καθώς και το 90% από την όραση του ενός ματιού του.

Στο τώρα ωστόσο ο ίδιος αναρρώνει και προαναγγέλλει την έκδοση ενός βιβλίου μέσα από το οποίο θα μεταφέρει την προσωπική του εμπειρία σε σχέση με την δουλειά που έχει επιλέξει και αγαπήσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελίνα Παπίλα: Το πρόβλημα υγείας που της προκάλεσε το ημιμόνιμο μανικιούρ - Τι συνέβη

Ελίνα Παπίλα: Το πρόβλημα υγείας που της προκάλεσε το ημιμόνιμο μανικιούρ - Τι συνέβη

Life
Μιχάλης Μητρούσης: Η εξομολόγηση για το ατύχημα - «Mε σκέπασε η Παναγία και δεν σκοτώθηκα»

Μιχάλης Μητρούσης: Η εξομολόγηση για το ατύχημα - «Mε σκέπασε η Παναγία και δεν σκοτώθηκα»

Life
Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με νόσο Lyme

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με νόσο Lyme

Life

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μέσα από το βιβλίο αυτό το πόσο δύσκολο είναι να κάνεις αυτή τη δουλειά από τα 13 σου μέχρι τα 33 σου, γιατί δεν είναι όλα τόσο ρόδινα και τόσο ευχάριστα όσο μπορεί να φαίνονται. Αλλά νομίζω, μια δουλειά στη νύχτα και μάλιστα από ένα 13χρονο παιδί, θα έχει να αφηγηθεί πάρα πολλά γύρω από όλο αυτό».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα ο Άρης Μουγκοπέτρος, αναφέρθηκε και στην νύχτα του ατυχήματος που του άλλαξε τη ζωή, ενώ όπως ο ίδιος δηλώνει έχει κινηθεί ήδη νομικά προς το πρόσωπο που του έδωσε την κροτίδα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Δεν ήταν ατύχημα, γιατί αυτός που μου έδωσε αυτό στο χέρι μου, ήξερε τι ήταν. Το ατύχημα είναι κάτι συμβαίνει, που δεν το ξέρεις».

Και συνέχισε: «Εγώ αυτή τη στιγμή έχω κινηθεί ήδη νομικά, έχω κάνει ήδη μήνυση για αυτό το συμβάν. Εγώ δεν ήξερα ότι αυτό το πράγμα, θα έρθει κάποιος και θα μου το δώσει στο χέρι μου και θα μου πει έτσι απλά άναψέ το».

Τέλος, αποφασισμένος, δηλώνει πως θα καταφέρει να ξανά παίξει μουσική: «Το κλαρίνο δεν θα το αφήσω. Ξέρω ότι όταν θα έρθει η ώρα, μπροστά μου έχω κάποιες επεμβάσεις που θέλω να κάνω που είναι σημαντικές πολύ, θα ξαναπαίξω κλαρίνο και έχω μια εντύπωση ότι θα μου είναι και εύκολο να επανέλθω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης!

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Μιχάλης Μητρούσης: Η εξομολόγηση για το ατύχημα - «Mε σκέπασε η Παναγία και δεν σκοτώθηκα»

Μιχάλης Μητρούσης: Η εξομολόγηση για το ατύχημα - «Mε σκέπασε η Παναγία και δεν σκοτώθηκα»

Life
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, λόγω «περιστατικού με αεροσκάφος»

Έκλεισε το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, λόγω «περιστατικού με αεροσκάφος»

Διεθνή
ΚΚΕ για φέρι μποτ στα Στύρα: Το υπ. Ναυτιλίας οφείλει να δώσει εξηγήσεις

ΚΚΕ για φέρι μποτ στα Στύρα: Το υπ. Ναυτιλίας οφείλει να δώσει εξηγήσεις

Πολιτική
Υποβάλλονταν περίπου 187 δηλώσεις δωρεών την ημέρα στο πρώτο εξάμηνο 2025

Υποβάλλονταν περίπου 187 δηλώσεις δωρεών την ημέρα στο πρώτο εξάμηνο 2025

Οικονομία

NETWORK

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

healthstat.gr
Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

healthstat.gr
FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

healthstat.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr