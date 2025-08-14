Άρης Μουγκοπέτρος: Οι δηλώσεις του ύστερα από το ατύχημα - Έχει κινηθεί νομικά

Τι δήλωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος για το ατύχημα που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος, τέσσερις μήνες μετά το ατύχημα που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» για τον τραυματισμό που βίωσε το Πάσχα κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού όπου μια κροτίδα έσκασε στο χέρι του.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, από την έκρηξη ο Άρης Μουγκοπέτρος «έχασε» τρία από τα δάκτυλά του, καθώς και το 90% από την όραση του ενός ματιού του.

Στο τώρα ωστόσο ο ίδιος αναρρώνει και προαναγγέλλει την έκδοση ενός βιβλίου μέσα από το οποίο θα μεταφέρει την προσωπική του εμπειρία σε σχέση με την δουλειά που έχει επιλέξει και αγαπήσει.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μέσα από το βιβλίο αυτό το πόσο δύσκολο είναι να κάνεις αυτή τη δουλειά από τα 13 σου μέχρι τα 33 σου, γιατί δεν είναι όλα τόσο ρόδινα και τόσο ευχάριστα όσο μπορεί να φαίνονται. Αλλά νομίζω, μια δουλειά στη νύχτα και μάλιστα από ένα 13χρονο παιδί, θα έχει να αφηγηθεί πάρα πολλά γύρω από όλο αυτό».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα ο Άρης Μουγκοπέτρος, αναφέρθηκε και στην νύχτα του ατυχήματος που του άλλαξε τη ζωή, ενώ όπως ο ίδιος δηλώνει έχει κινηθεί ήδη νομικά προς το πρόσωπο που του έδωσε την κροτίδα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Δεν ήταν ατύχημα, γιατί αυτός που μου έδωσε αυτό στο χέρι μου, ήξερε τι ήταν. Το ατύχημα είναι κάτι συμβαίνει, που δεν το ξέρεις».

Και συνέχισε: «Εγώ αυτή τη στιγμή έχω κινηθεί ήδη νομικά, έχω κάνει ήδη μήνυση για αυτό το συμβάν. Εγώ δεν ήξερα ότι αυτό το πράγμα, θα έρθει κάποιος και θα μου το δώσει στο χέρι μου και θα μου πει έτσι απλά άναψέ το».

Τέλος, αποφασισμένος, δηλώνει πως θα καταφέρει να ξανά παίξει μουσική: «Το κλαρίνο δεν θα το αφήσω. Ξέρω ότι όταν θα έρθει η ώρα, μπροστά μου έχω κάποιες επεμβάσεις που θέλω να κάνω που είναι σημαντικές πολύ, θα ξαναπαίξω κλαρίνο και έχω μια εντύπωση ότι θα μου είναι και εύκολο να επανέλθω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης!