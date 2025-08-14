Games
Ελίνα Παπίλα: Το πρόβλημα υγείας που της προκάλεσε το ημιμόνιμο μανικιούρ - Τι συνέβη

Ελίνα Παπίλα: Το πρόβλημα υγείας που της προκάλεσε το ημιμόνιμο μανικιούρ - Τι συνέβη Φωτογραφία: Instagram, Screenshots/ @elinapapila
Οι καφέ γραμμές στα νύχια της, ήταν η αφορμή για να εντοπίσει το πρόβλημα υγείας που της δημιούργησε το ημιμόνιμο μανικιούρ.

Η παρουσιάστρια, Ελίνα Παπίλα, μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο TikTok, το πρόβλημα υγείας που της δημιουργήθηκε στα νύχια, έπειτα από την τακτική εφαρμογή του ημιμόνιμου μανικιούρ.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε πως έπαθε χημικό έγκαυμα, με αποτέλεσμα να πρέπει να αποχαιρετήσει δια παντός την χρήση της λάμπας που στερεοποιεί τα υλικά στα νύχια.

Η ίδια μέσω του βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια και αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η λάμπα, δηλαδή απαγορεύεται το ημιμόνιμο, το τζελ ακρυλικό, ό,τι έχει να κάνει με λάμπα. Επιτρέπεται μόνο το απλό, κλασικό, ορθόδοξο μανικιούρ».

Σε σχέση μάλιστα, με το πώς εντόπισε το πρόβλημα υγείας που της παρουσιάστηκε δήλωσε: «Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισα να βλέπω στα νύχια μου κάποιες καφέ, μικρές γραμμές. Δεν έδωσα σημασία και συνέχισα να κάνω τα ημιμόνιμα μου, τα τζελ. Τον τελευταίο καιρό με έκαιγε πολύ η λάμπα ώσπου άρχισα να βλέπω το νύχι μου να ξεκολλάει και λέω ότι εδώ έχουμε πρόβλημα».

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, πρόσθεσε, πως έχει ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία επούλωσης των πληγών με την βοήθεια ειδικής ποδολόγου: «Πήγα στην ποδολόγο, τεχνίτρια, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία επούλωσης. Βάζουμε κρέμες και τα σχετικά, θέλει ειδικές κρέμες».

Απόλυτα συνειδητά λοιπόν, η παρουσιάστρια, επιλέγει να ακολουθήσει την απαιτούμενη θεραπεία για τα νύχια της και να εφαρμόζει πλέον μόνο το κλασικό μανό.

Τέλος, να σημειωθεί πως το ημιμόνιμο μανικιούρ, αποτελεί μια τεχνική βαφής των νυχιών, που συνδυάζει την αντοχή και την όμορφη όψη αυτών. Η διάρκειά του, είναι περίπου από δύο έως τρεις εβδομάδες, όπου αρχίζει σταδιακά να φθείρεται και να θαμπώνει – όσο το νύχι μακραίνει σταδιακά.

Παράλληλα, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω τεχνική, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, ωστόσο σταθεροποιούνται μόνο με τη χρήση της λάμπας UV ή LED. Το φως που αυτές εκπέμπουν ήταν και η αφορμή για το χημικό έγκαυμα που παρουσιάστηκε στα νύχια της Ελίνας Παπίλα.

Έτσι είναι ιδιαίτερα σημαντική η χρήση εγκεκριμένων προϊόντων και τα τακτικά διαλείμματα μεταξύ των εφαρμογών, με σκοπό να μην αποδυναμώνεται το φυσικό νύχι.

