Απαγόρευση για gel νυχιών από 1η Σεπτεμβρίου

Απαγόρευση για gel νυχιών από 1η Σεπτεμβρίου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέταξε την ουσία στην κατηγορία 1Β ΚΜΤ, που περιλαμβάνει καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, και αποφάσισε την πλήρη απαγόρευσή της στην επικράτεια της Ε.Ε.

Αναστάτωση στην αγορά καλλυντικών προκαλεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει πλήρως, από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, τη χρήση της χημικής ουσίας TPO (Trimethy lbenzoyl Dipheny lphosphine Oxide) στα βερνίκια νυχιών τύπου τζελ και σε άλλα επαγγελματικά προϊόντα ονυχοπλαστικής.

Το TPO, που μέχρι σήμερα επιτρεπόταν μόνο σε επαγγελματική χρήση και σε ποσοστό έως 5%, λειτουργεί ως φωτοεκκινητής, ενεργοποιώντας τη σκλήρυνση του υλικού υπό φως UV ή LED και χαρίζοντας αντοχή και διάρκεια στο βερνίκι. Ωστόσο, μετά από επιστημονικές μελέτες, διαπιστώθηκε ότι είναι τοξικό για την αναπαραγωγή και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη γονιμότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέταξε την ουσία στην κατηγορία 1Β ΚΜΤ, που περιλαμβάνει καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, και αποφάσισε την πλήρη απαγόρευσή της στην επικράτεια της Ε.Ε. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο, με στόχο να δοθεί χρόνος στη βιομηχανία να αντικαταστήσει το συστατικό σε όλα τα σχετικά προϊόντα.

Στην Κύπρο, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ενημέρωσαν στις 4 Ιουλίου 2025 τόσο τους επαγγελματίες του χώρου (αισθητικούς, τεχνίτριες νυχιών) όσο και τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι η συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό είναι υποχρεωτική. Σε εγκύκλιό τους, αναφέρουν ότι η ενημέρωση γίνεται δύο μήνες πριν την εφαρμογή της απαγόρευσης, προκειμένου να υπάρχει χρόνος προσαρμογής, καθώς αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικός αριθμός προϊόντων που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά.

Το TPO χρησιμοποιείται ως φωτοεκκινητής που ενεργοποιεί τη σκλήρυνση του τζελ υπό φως UV ή LED, χαρίζοντας μεγάλη διάρκεια και σταθερότητα στο αποτέλεσμα. Ωστόσο, πρόσφατες επιστημονικές μελέτες κατέδειξαν ότι:

  • Είναι τοξικό για την αναπαραγωγή
  • Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα γονιμότητας
  • Κατατάσσεται στην κατηγορία 1Β ΚΜΤ, η οποία περιλαμβάνει καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες

Χρονικό και προσαρμογή της αγοράς

Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε τον Μάιο του 2025, δίνοντας στη βιομηχανία μερικούς μήνες για να βρει ασφαλείς εναλλακτικές.

