Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας είχε διαγραφεί από μέλος του ΠΑΣΟΚ γιατί είχε κατεβεί με το ψηφοδέλτιο Τατούλη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από το ΠΑΣΟΚ και αυτός παρέδωσε την βουλευτική του έδρα.

Έδρα που καταλαμβάνει ο Βαγγέλης Γιαννακούρας που είχε διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ γιατί είχε κατέβει με το ψηφοδέλτιο Τατούλη στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κόντρα στον επίσημο υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ.

Επί αυτού η στήλη θα επανέλθει.

Στην Αρκαδία όμως και στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ «εκλεκτός» του Ν. Ανδρουλάκη φέρεται να είναι ο Κώστας Παπαγεωργίου.

Η ηγεσία επιχείρησε να «φάει» από βουλευτή τον Οδυσσέα στηρίζοντας Γιαννακούρα και Παπαγεωργίου αλλά δεν τα κατάφερε.

Κόντρα σε όλους ο Κωνσταντινόπουλος επανεκλέχτηκε, με αποτέλεσμα να διαγραφεί την Πέμπτη το βράδυ...

Τ.Τε.