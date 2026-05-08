Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαίτησε επίσης από το Ιράν να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία.

Πεδίο συγκρούσεων ξανά το Στενό του Ορμούζ με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι οι δυνάμεις της αναχαίτισαν «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις». Η ιρανική επίθεση σημειώθηκε καθώς αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέσχιζαν το Στενό του Ορμούζ προς τον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

«Οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πολλαπλούς πυραύλους, drones και μικρά σκάφη καθώς τα USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) και USS Mason (DDG 87) διέσχιζαν το διεθνές θαλάσσιο πέρασμα. Δεν επλήγησαν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία», ανέφερε η δήλωση.

Η CENTCOM δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις της εξάλειψαν τις «εισερχόμενες απειλές και στόχευσαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» που ήταν υπεύθυνες για τις επιθέσεις στις αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θέσεων διοίκησης και ελέγχου και κόμβων πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.

«Η CENTCOM δεν επιδιώκει κλιμάκωση, αλλά παραμένει σε θέση και έτοιμη να προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του το Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχειρία που είχαν συμφωνήσει, στοχεύοντας ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο και ένα δεύτερο πλοίο που εισήλθε στο Στενό του Ορμούζ.

«Ο επιθετικός, τρομοκρατικός και πειρατικός αμερικανικός στρατός παραβίασε την εκεχειρία», δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Press TV.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε «κατοικημένες περιοχές» κατά μήκος των «ακτών του Μπαντάρ Χαμίρ, του Σιρίκ και του νησιού Κεσμ».

Ο στρατός του Ιράν δήλωσε επίσης ότι οι αμερικανικές επιδρομές εξαπολύθηκαν «με τη συνεργασία ορισμένων περιφερειακών χωρών».

Ανέφεραν ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν απάντησαν χτυπώντας αμερικανικά στρατιωτικά πλοία, «προκαλώντας τους σημαντικές ζημιές».

Εκεχειρία σε ισχύ - Διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη

Την ίδια στιγμή ο Τραμπ μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε ότι η εκεχειρία είναι σε ισχύ και πως οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη.

Όπως δήλωσε: «Πιστεύω ότι θέλουν τη συμφωνία περισσότερο από εμένα», ενώ επανέλαβε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι σε ισχύ.

Νωρίτερα σε ανάρτησή του έγραψε ότι «τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις πέρασαν με απόλυτη επιτυχία από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ δεχόντουσαν επίθεση. Δεν υπήρξε καμία ζημιά στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά προκαλέσαμε μεγάλες ζημιές στους ιρανούς επιτιθέμενους. Αυτοί καταστράφηκαν ολοσχερώς, μαζί με πολλά μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν για να αντικαταστήσουν το πλήρως αποκεφαλισμένο ναυτικό τους. Αυτά τα σκάφη βυθίστηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά.

Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς τα αντιτορπιλικά μας και καταρρίφθηκαν εύκολα. Το ίδιο συνέβη και με τα drones, τα οποία καταστράφηκαν στον αέρα και έπεσαν όμορφα στην επιφάνεια του ωκεανού, σαν πεταλούδες που πέφτουν στον τάφο τους! Μια κανονική χώρα θα είχε επιτρέψει στα αντιτορπιλικά να περάσουν, αλλά το Ιράν δεν είναι κανονική χώρα.

Ηγείται από ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ, και αν είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό όπλο, θα το έκαναν χωρίς δεύτερη σκέψη – αλλά δεν θα έχουν ποτέ αυτήν την ευκαιρία και, όπως τους νικήσαμε σήμερα, θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΑ! Τα τρία αντιτορπιλικά μας, με τα υπέροχα πληρώματά τους, θα επανενωθούν τώρα με τη ναυτική μας δύναμη, η οποία είναι πραγματικά ένα "τείχος από ατσάλι"».