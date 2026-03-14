Ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε καθαρή δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ.

«Το αφεντικό της εταιρείας που διαχειριζόταν το γνωστό Predator (που καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη), ''έδωσε'' στεγνά τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ. Είναι ποτέ δυνατόν το ΠΑΣΟΚ να συνυπάρξει με ανθρώπους που χειρίστηκαν ή συγκάλυψαν αυτές τις παρακρατικές πρακτικές;» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας, μιλώντας στο «ΒΗΜΑ» επιμένει στην άποψη του ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να υιοθετήσει ψήφισμα μη συνεργασίας με τη ΝΔ, όχι «γιατί είμαι εμμονικός, όπως με κατηγορούν κάποιοι,» αλλά «γιατί η στρατηγική αυτή απόφαση θα ενδυναμώσει την πολιτική μας αξιοπιστία».

Ο δήμαρχος Αθηναίων τονίζει ότι το ΠαΣοΚ δεν μπορεί να γίνει «ένα κλειστό club με κανόνες σιωπής» και αναφερόμενος στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου επισημαίνει ότι «με διαγραφές ή απειλές διαγραφών δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Δούκας αναφέρεται επίσης, στη διεύρυνση του κόμματος, τον διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις, και ασκεί κριτική στα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και αναφέρεται στον πόλεμο στη Μ. Ανατολή και τις δηλώσεις του για τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

«Το μείζον θέμα είναι η στασιμότητα» εξήγησε και συνέχισε: «Δεν είναι εσωστρέφεια η κατάθεση απόψεων και προτάσεων για την καλύτερη πορεία του ΠαΣοΚ και την επίτευξη της νίκης στις εκλογές. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Το καταστατικό μας προβλέπει τάσεις και ρεύματα που ελεύθερα καταθέτουν προτάσεις και απόψεις. Δεν είμαστε ένα κλειστό club με κανόνες σιωπής. Τώρα, για το πώς θα φθάσουμε στην πρώτη θέση. Απαντώ: Μόνο με σύγχρονο και συνάμα ριζοσπαστικό και αντισυμβατικό λόγο, θα πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Με παρεμβάσεις που αλλάζουν την διακυβέρνηση της χώρας και βελτιώνουν την ζωή των πολιτών. Το ΟΧΙ στην ΝΔ, συνδέεται άρρηκτα με την ανατροπή της κυριαρχίας των ιδεών της».

«Με την ακύρωση της εδραίωσης του φόβου και της ανασφάλειας, που οδηγούν σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Δεν έχουμε τύχη αν ακούσουμε κάποιους που θέλουν μια άχρωμη, γενικόλογη πολιτική, δήθεν κεντρώα, που δεν συγκινεί τους πολίτες. Είμαστε η δύναμη της αλλαγής, της ανατροπής, όχι η light Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα. Να αυξήσουμε τη φορολογία των πλουσίων, ώστε να χρηματοδοτηθεί το κοινωνικό κράτος και να μειωθούν οι ανισότητες. Δεν μπορεί στη χώρα μας να έχουμε την χαμηλότερη φορολογία των μεγάλων μερισμάτων, σε σχέση με όλη την Ευρώπη. Αυτό τον δρόμο ακολουθούμε και με τη δουλειά μας στην Αυτοδιοίκηση και ειδικά στον Δήμο της Αθήνας. Δίνοντας μεγάλες μάχες για την επιβίωση των Δήμων και τη δυνατότητα ποιοτικής προσφοράς υπηρεσιών στους πολίτες. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που διαθέτει για την Αυτοδιοίκηση το συγκριτικά μικρότερο ποσοστό του προϋπολογισμού, σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ» πρόσθεσε.