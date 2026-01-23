Η Ελένη Χατζίδου σχολίασε τις δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου αναφορικά με το ρόλο του πατέρα στη ζωή ενός παιδιού.

Το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου, η Ελένη Χατζίδου κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Breakfast@Star», σχολίασε τις δηλώσεις που έκανε εχθές στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφορικά με τον ρόλο του πατέρα στη ζωή ενός παιδιού.

Πιο συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας, το πρωί της Πέμπτης είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Για τους πατεράδες πάνε να βγάλουν μια ταμπέλα ότι είμαστε σαν συνοδευτικό. Δεν είμαστε συνοδευτικό. Είμαστε κι εμείς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ένας σημαντικός ρόλος για την οικογένεια και για το παιδί».

Με τη σειρά της λοιπόν, η Ελένη Χατζίδου μέσα από την εκπομπή της σχολίασε την άποψη αυτή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο:

«Το να είναι «συνοδευτικοί» μερικοί, να το πω ειρωνικά, το έχουν κερδίσει με το σπαθί τους. Όταν λέμε ότι ο πατέρας δεν ασχολείται, το βλέπεις ότι υπάρχει στα περισσότερα σπίτια. Καλώς ή κακώς είναι η πλειοψηφία των πατεράδων που δεν ασχολούνται. Υπάρχουν πατεράδες που δε ξέρουν σε ποιο συρτάρι είναι τα εσώρουχα του παιδιού τους και τι ώρα κοιμάται το παιδί το βράδυ. Το συζητάμε με τις μαμάδες. Αυτές τις συζητήσεις κάνουμε... Μιλάω για την πλευρά που έχω ζήσει περισσότερο».

