Πρόωρο και αιφνίδιο τέλος στη συνεργασία τους.

Με τρόπο που προκάλεσε αίσθηση και ερωτήματα, ολοκληρώθηκε η συνεργασία της Άννας Λιβαθυνού με την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα». Η αποχώρηση της δημοσιογράφου ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά στον αέρα, το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, από τον συμπαρουσιαστή της, Παναγιώτη Στάθη.

Ο γνωστός δημοσιογράφος εμφανίστηκε στην εκπομπή χωρίς την Άννα Λιβαθυνού στο πλευρό του και ενημέρωσε τους τηλεθεατές για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, ευχαριστώντας τη δημόσια για τη συμβολή της στο πρόγραμμα.

«Πριν ξεκινήσουμε θέλω να πω κάτι σε εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά πως από δω και πέρα η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες, να την ευχαριστήσω για την παρουσίασή της στην εκπομπή και να της ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει στον ΑΝΤ1», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvussnzrmu9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα social media «φούντωσαν» τα σενάρια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και μια λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των social media. Η Άννα Λιβαθυνού δεν ακολουθεί πλέον τον Παναγιώτη Στάθη στο Instagram, την ώρα που εκείνος εξακολουθεί να την ακολουθεί. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε τις φήμες περί ψυχρού κλίματος και άκομψης λήξης της συνεργασίας τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν και καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τους λόγους της αποχώρησης, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η απόφαση σχετίζεται με τα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής, τα οποία σε μεγάλο βαθμό κινούνταν σε μονοψήφια επίπεδα.