Η επίσημη ανακοίνωση του Ant1.

Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο Παναγιώτης Στάθης θα έχει δίπλα του στο «Καλημέρα Ελλάδα», τον Στέφανο Σίσκο για να παρουσιάζουν και να αναλύουν την ειδησεογραφία, να αναζητούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας και να δίνουν βήμα για να ακουστεί ο λόγος της κοινωνίας.

Μαζί τους, μια ομάδα έμπειρων δημοσιογράφων μπροστά και πίσω από τις κάμερες, θα καταγράφει και θα μεταφέρει άμεσα την ουσία της είδησης, με τεκμηρίωση, ανάλυση και σαφήνεια, δίνοντας στους τηλεθεατές όλα τα στοιχεία για να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν όσα διαμορφώνουν την καθημερινότητά τους.

Κάθε κομμάτι της επικαιρότητας, αναδεικνύεται μέσα από καίριες τοποθετήσεις και εξειδικευμένο περιεχόμενο: πολιτικό σχόλιο από την Άννυ Ζιώγα, οικονομικές, χρηστικές πληροφορίες από τον Δημήτρη Χριστούλια, αθλητικά δρώμενα από τον Γιώργο Σπανουδάκη, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τον Λάζο Μαντικό και τον Άρη Λιντζεράκο, τα νέα της Θεσσαλονίκης από τον Αλκίνοο Βλαχόπουλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ενημερωτικό παζλ συμπληρώνεται από τη στήλη «Μια βόλτα στην Ελλάδα» με τη Ναταλία Πολυχρονίδου, τα celebrity news από την Αλεξάνδρα Καραγεώργη και την πρόγνωση του καιρού από τη Χαρά Μάλεση. Στο διεθνές πεδίο, τα γεγονότα αναλύονται από τον Νικόλα Βαφειάδη, και τους ανταποκριτές Θανάση Τσίτσα, Άννα Ανδρέου και Ισαάκ Καριπίδη, ενώ διεθνολόγοι, οικονομικοί αναλυτές και σχολιαστές αστυνομικών θεμάτων φωτίζουν τις αιτίες πίσω από τα γεγονότα, ώστε οι τηλεθεατές να γνωρίζουν όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και γιατί.