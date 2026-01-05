Βαρύ το κλίμα σήμερα στο «Καλημέρα Ελλάδα». Το αφιέρωμα των συνεργατών του.

Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση αποχαιρέτησαν σήμερα μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα» τον Γιώργο Παπαδάκη συνεργάτες του.

Άνθρωποι που υπήρξαν μαζί με τον μεγάλο δημοσιογράφο και αποφάσισαν να ακολουθήσουν άλλη πορειά, αλλά και συνεργάτες που ήταν μαζί του μέχρι την τελευταία στιγμή, μίλησαν με τα πιο συγκινητικό τρόπο για τον άνθρωπο που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η εμφάνιση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής, Άννης Ζιώγα, η οποία βγήκε από την αίθουσα σύνταξης εμφανώς συγκινημένη. Μιλώντας για τη μακρόχρονη συνεργασία τους, τόνισε πως ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν πλέον οικογένεια για εκείνη.

«Ήταν απαιτητικός, αλλά βαθιά δίκαιος. Έμπαινε πάντα μπροστά και αναλάμβανε το κόστος. Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που με εμπιστεύτηκε», είπε με λυγμούς.

Λάζος Μαντικός: «Θα λέω στο παιδί μου πόσο σημαντικός ήταν ο νονός του»

Από το Λαϊκό Νοσοκομείο ο ρεπόρτερ Λάζος Μαντικός, αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο μεγάλος δημοσιογράφος, τον στήριξε στις δύσκολες στιγμές που πέρασε με τη γυναίκα του, στην προσπάθειά τους για την απόκτηση του παιδιού τους.

«Εγώ τον έζησα και σε προσωπικό επίπεδο καθώς είχα την τιμή και τη χαρά, ήξερε οτι περνούσαμε μια δυσκολία να γίνουμε γονείς, ο ίδιος είχε πει οτι βάζει υποψηφιότητα να γίνει νονός. Χθες οταν το έμαθα, απομακρύνθηκα από το παιδί μου, επειδή τα παιδιά καταλαβαίνουν τη συναισθηματική φόρτιση και δεν ήθελα να κλάψω μπροστά του. Δεν θα το κάνω αυτό σήμερα, γιατί ξέρω οτι θέλει μετά από κάθε δυσκολία να τραβάμε τα μανίκια και να συνεχίζουμε, όπως έκανε ο ίδιος και όπως ο ίδιος μας δίδαξε. Πάντως εγώ, όσο μεγαλώνει το παιδί μου, από πλευράς μου, θα του λέω ποιος ήταν ο νονός του, πόσο σημαντικός άνθρωπος ήταν, ως προσωπικότητα, καριέρα αλλά πάνω από όλα πόσο σημαντικός άνθρωπος ήταν με «Α» κεφαλαίο».

Στο πλατό της εκπομπής παρευρέθηκε και ο τελευταίος συμπαρουσιαστής του Γιώργου Παπαδάκη, Γιώργος Γρηγοριάδης.

«Δεν περιμένα να βρεθούμε έτσι. Δεν το έχω πιστέψει. Νομίζω ακόμα οτι θα κατέβει στο πλατό, όπως πάντα έκανε, κάθε ημέρα. Ήταν η πρώτη μου καλημέρα για 6 χρόνια. Ηταν η πρώτη μου καλημέρα προσωπική όχι επαγγελματική. Οταν κατέβηκα από Θεσσαλονίκη ήμουν μόνος μου, χωρίς την οικογένειά μου. Έγινε ξαφνικά οικογένειά μου. Με έβαλε κάτω από την ομπρέλα του όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Κάθε ημέρα ήταν σαν να ήταν η πρώτη του ημέρα. Στην τελευταία εκπομπή προσπάθησε να μη λυγίσει στον αέρα έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί αυτό ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης. Ήταν τόσο δυνατός. Έχει διαχειριστεί τόσο σοβαρά θέματα που έχουν σημαδέψειτη τη ζωή και την ιστορία της χώρας και ήταν δυνατός. Δεν τα κατάφερε να μην λυγίσει στην τελευταία εκπομπή, ωστόσο ήταν με το χαμόγελο στα χείλη, ήταν επαγγελματίας. Το πόσο αγαπητός είναι φάνηκε από τα μηνύματα που έχω δεχτεί από χθες. Μου έστειλαν συλλυπητηρία σε εμένα σαν να ήμασταν οικογένειά του, αυτό είχε καταφέρει. Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα για τον Γιώργο μας».

Μαρία Αναστασοπούλου: «Ήταν η επιτομή του συνομιλητή του κόσμου»

Στην εκπομπή παρενέβη και η Μαρία Αναστασοπούλου, πρώην συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Παπαδάκη, η οποία περιέγραψε με λόγια καρδιάς τη σχέση και τη συνεργασία τους.

«Θέλω να πω Καλημέρα Ελλάδα, αλλά σήμερα δεν μου βγαίνει. Νιώθω παράξενα που μιλάμε εδώ χωρίς τον Γιώργο. Όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του ξέρουμε πόσο πολύ νοιαζόταν για την είδηση, για την αλήθεια και για τους ανθρώπους που αδικούνταν. Δουλεύαμε ατελείωτες ώρες, με απόλυτη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Ήταν ώρες στο γραφείο από βαθιά πίστη σε αυτό που έκανε. Ήταν η επιτομή του συνομιλητή του κόσμου. Διάβαζε κάθε μήνυμα, κάθε σχόλιο. Όλοι μεγαλώσαμε με τη φωνή του να λέει Καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα, αυτό το ξυπνητήρι σίγησε έπειτα από 34 χρόνια».

Αναφερόμενη στη στιγμή που στάθηκε δίπλα του κάτω από το σήμα της εκπομπής, σημείωσε πως ένιωσε το βάρος της ιστορίας που κουβαλούσε. «Διαμόρφωσε ανθρώπους χωρίς καν να το αντιλαμβάνεται. Δεν συνειδητοποιούσε ο ίδιος το μέγεθός του· έπρεπε εμείς να του το θυμίζουμε. Όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή του, καταλάβαμε όλοι πως γίναμε μέρος μιας ιστορικής στιγμής».

