Συνεχίζονται οι σαρωτικές αλλαγές στον ΑΝΤ1: Μετά το κόψιμο της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, «σπάει» το δίδυμο Στάθης - Λιβαθυνού.

Σε μια προσπάθεια να σώσει το «Καλημέρα Ελλάδα», ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να κρατήσει τον Παναγιώτη Στάθη ως μοναδικό παρουσιαστή, αποδεσμεύοντας την Άννα Λιβαθυνού.

Αν και η εν λόγω συνεργασία ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς και το κανάλι ήλπιζε να φέρει στην εκπομπή αέρας ανανέωσης, το εγχείρημα εντέλει δεν πέτυχε - τουλάχιστον με όρους τηλεθέασης.

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ θέλει την Άννα Λιβαθυνού να απασχολείται σε άλλα project του καναλιού, ενώ πλέον αναζητούνται δημοσιογράφοι που θα μπορούσαν να δυναμώσουν την ομάδα του Παναγιώτη Στάθη.

