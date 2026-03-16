Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι «υγιής και έχει αναλάβει τον ρόλο του» διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky News, προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέο Βιετνάμ εάν στείλουν δυνάμεις στο έδαφός τους.

Ο Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, μίλησε από το γραφείο του στην Τεχεράνη και δήλωσε σίγουρος ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να πολεμήσει όσο χρειαστεί, η χώρα του δεν επικεντρώνεται επί του παρόντος σε μια διπλωματική λύση, ξεκαθάρισε.

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών δεν απέκλεισε τις διαπραγματεύσεις, αλλά ξεκαθάρισε ότι είναι ευθύνη της Αμερικής και των συμμάχων της να υποβάλουν μια πρόταση που θα τερματίσει τη σύγκρουση μια για πάντα.

Σε ερώτηση για την πιθανότητα αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν, ωστόσο, το μήνυμά του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σαφές: «Απλώς διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ». Οι Αμερικανοί στρατιώτες, είπε, θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με παρόμοια μοίρα στο Ιράν: «Καταλαβαίνουν ότι αυτοί που τους έσυραν σε αυτόν τον πόλεμο μπορούν να τους σύρουν και σε ένα τέλμα. Ακόμα και να υπονοήσει κάποιος ότι θα πατήσουν σε ιρανικό έδαφος, θα εισβάλλουν, αυτό είναι πέρα από κάθε νόμο διεθνούς δικαίου, νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ότι θέλουν οι ΗΠΑ, εμείς θα αντεπιτεθούμε. Αυτό θα ήταν απερίσκεπτο. Να στείλουν στρατεύματα επειδή μεθούν για εξουσία» τόνισε μεταξύ άλλων.

{https://www.instagram.com/p/DV9gppmmX-1/}

«Ξεκίνησαν αυτό τον παράλογο, επιθετικό πόλεμο και εισέβαλαν στο Ιράν, έχουν σχεδόν δολοφονήσει 1.500 μόνο αμάχους, τόνισε σημειώνοντας την επίθεση των ΗΠΑ στο δημοτικό σχολείο στις 28 Φεβρουαρίου. Αυτό που κάνουμε είναι να υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας, αυτό είναι το χρέος που έχουμε», επανέλαβε.

«Δολοφόνησαν τον επικεφαλής του κράτους μας, στοχεύουν υποδομές, ξεπέρασαν όλες τις κόκκινες γραμμές, ποιος πιστεύει (αυτά που λένε οι ΗΠΑ;) . Ίσως να λένε ότι έχουν καταστρέψει τα πάντα. Ελάτε να δείτε, στοχεύουμε με χειρουργική ακρίβεια, όχι αυθαίρετα. Οι Ιρανοί είναι ο αρχαιότερος εν ζωή πληθυσμός στον κόσμο, δεν έχουμε άλλη εναλλακτική από το να απαντήσουμε στις επιθέσεις. Δεν έχουμε κλείσει τα Στενά του Ορμούζ», επανέλαβε, διευκρινίζοντας πως όσοι δεν συμμετέχουν στην επίθεση κατά του Ιράν μπορούν να περάσουν.

«Οι ΗΠΑ επιχειρούν να προκαλέσουν ασφυξία στο Ιράν, πολλές δεκαετίες, με τις κυρώσεις και τώρα με αυτόν τον αχρείαστο πόλεμο επιλογής», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Ο Χατιμπζαντέχ κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ως υπεύθυνο, που έσυρε τις ΗΠΑ στον πόλεμο.

«Θα πρέπει να το σκεφτούν δύο φορές όταν έχουν να κάνουν με το Ιράν και να μην παίρνουν συμβουλές από εκείνους που δεν γνωρίζουν το Ιράν, οι οποίοι ήθελαν εδώ και δεκαετίες να κερδίσουν έναν πόλεμο εναντίον του με Αμερικανούς φορολογούμενους και αίμα Αμερικανών στρατιωτών. Ο Νετανιάχου και το ισραηλινό καθεστώς έχουν τη δική τους ατζέντα να κάνουν αυτόν τον πόλεμο: μια νίκη για αυτούς εις βάρος όλων» είπε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Ο Χατιμπζαντέχ ρωτήθηκε και την κατάσταση της υγείας του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μπτζταμπά Χαμενεΐ μετά τις πρόσφατες δηλώσει του Αμερικανού υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ότι είναι τραυματισμένος και παραμορφωμένος.

Ο υφυπουργός του Ιράν, αντίθετα επέμεινε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι «υγιής και έχει αναλάβει τον ρόλο του» παρά το γεγονός ότι δεν έχει κάνει ακόμη δημόσια εμφάνιση ενώ σύστησε στις χώρες να μην συνταχθούν με την πολιτική ΗΠΑ και επιτεθούν στο Ιράν για το καλό τους.

Με πληροφορίες του SkyNews