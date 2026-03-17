Ο καιρός των επόμενων ημερών από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Ο καιρός αλλάζει και όπως σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου την Τρίτη θα ξεκινήσουν οι παροδικές βροχές. Ειδικότερα, θα έχουμε αρκετή συννεφιά σχεδόν παντού και βροχές αρχικά στο Ιόνιο και στα ΝΔ της Πελοποννήσου αλλά και στην Κρήτη. Στη συνέχεια και μετά το μεσημέρι θα έχουμε βροχές στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 14 βαθμούς, στα βόρεια από 9 έως 14 και στα νότια 17 βαθμούς. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 13 έως και 17 βαθμούς.

Την Τετάρτη θα έχουμε νέες βροχές στη ΝΑ Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στα ΝΔ των Κυκλάδων. Την Πέμπτη φαινόμενα θα έχουμε στην Κρήτη και από το βράδυ νέες δυνατές καταιγίδες στα δυτικά της χώρας. Χιόνια θα έχουμε την Παρασκευή πάνω από τα 800 μέτρα σε δυτική Μακεδονία μέχρι και την Πελοπόννησο. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα μετακινηθούν προς τα ΝΑ της Ελλάδας και το Σάββατο έντονα φαινόμενα θα έχουμε σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Από τις 22/3 έως και 26/3 θα έχουμε πιο αξιόλογες βροχές προς τα δυτικά και τα νότια, ενώ και η ΒΔ Ελλάδα θα μπει στο κάδρο των βροχών.

Οι άνεμοι θα είναι ψυχροί και θα θυμίζουν χειμώνα.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

