Όσα περιέγραψε σοκαρισμένη στο «Πρωινό».

Σοκαρισμένη η γνωστή στιχουργός Εύη Δρούτσα μίλησε για την απάτη που υπέστη, όταν επιτήδειοι προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να της αποσπάσουν από το σπίτι της το ποσό των 23.000 ευρώ. Η ίδια περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ANT1.

«Με παίρνει μία κυρία ως εσωτερική βλαβών και μου λέει: αυτή την στιγμή εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στο σκοτάδια τέσσερις μέρες», αποκάλυψε η Εύη Δρούτσα, εξηγώντας πώς ξεκίνησε το τρομερό σκηνικό.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr