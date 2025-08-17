ΛΕΞ: Το μήνυμα στους θαυμαστές του - Οι σπάνιες εικόνες από τις διακοπές του

Ο δημοφιλής ράπερ, μετά τις sold out εμφανίσεις του στο ΟΑΚΑ, που συζητήθηκαν και προκάλεσαν αίσθηση, απολαμβάνει χαλαρές στιγμές με τους φίλους του.

Ένα μίνι φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές του διακοπές μοιράστηκε στα social media ο ΛΕΞ.

Φορώντας το μαγιό του και κάνοντας βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά, ο ΛΕΞ προμηνύει και το επόμενο live του στην πατρίδα του, τη συμπρωτεύουσα, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Θεσσαλονίκη σύντομα».

{https://www.instagram.com/p/DNa1dlwtP9R/}