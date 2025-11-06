Έως το καλοκαίρι του 2027 με τα «πράσινα» ο Κώστας Σλούκας.

Ανακοινώθηκε και επίσημα η επέκταση του συμβολαίου του Κώστα Σλούκα με τον Παναθηναϊκό, με ένα βίντεο στο Instagram.

Ο διεθνής γκαρντ συμφώνησε στην επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2027, έπειτα από συνάντησή του με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αυτή την εβδομάδα.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027!», ανέφερε η ανάρτηση των «πρασίνων».

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Αλήτικη αγάπη» του ΛΕΞ, το βίντεο περιλαμβάνει στιγμές θριάμβου που έχουν ζήσει μαζί Παναθηναϊκός και Κώστας Σλούκας, εντυπωσιακές φάσεις του αρχηγού της ομάδας, αλλά και δηλώσεις «πίστης» στο «τριφύλλι» που κατά καιρούς έχουν ενθουσιάσει τους φίλους των «πρασίνων».

