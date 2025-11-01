Πρόκειται για μια συναυλία που αναμένουν χιλιάδες εδώ και μήνες και αναμένεται να «γράψει ιστορία» στην πόλη, όπου μεγάλωσε ο ΛΕΞ, κατά κόσμον Αλέξης Λαναράς.

Σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου είναι η πολυαναμενόμενη συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, στη Θεσσαλονίκη.

{https://www.instagram.com/p/DPl8gCsDIDa/}

Σχετικά με την συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο, επισημαίνεται:

«Οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4μμ και η συναυλία θα ξεκινήσει μετά τις 9μμ, προκειμένου να έχει εισέλθει το κοινό. Η είσοδος στο αθλητικό κέντρο πραγματοποιείται από την Λεωφ. Αγίου Δημητρίου και την Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου (δείτε κίτρινα βέλη στον χάρτη).

Από τις 12μμ, στον χώρο θα πραγματοποιείται Warm-Up Event (σήμανση «WARM-UP ZONE» στον χάρτη), με DJ sets και άλλα happenings. Στο Warm-Up Zone θα λειτουργούν bars, καταστήματα εστίασης, official merchandise stores και box office για αγορά εισιτηρίων.

Τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο στο εκδοτήριο του Warm-Up Zone από τις 12μμ (σήμανση «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» στον χάρτη). Και τα δύο box offices θα εξυπηρετούν επίλυση προβλημάτων εισιτηρίων.

Λόγω μεγάλης προσέλευσης, σας συμβουλεύουμε να ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο για την μετάβαση σας στον συναυλιακό χώρο. Οι χώροι στάθμευσης του σταδίου θα παραμείνουν κλειστοί.

Στον συναυλιακό χώρο θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα για ΑμεΑ, και άτομα με κινητικές δυσκολίες (σήμανση «ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΜΕΑ» στον χάρτη). Για την είσοδο στην εξέδρα ΑμεΑ απαιτείται εισιτήριο ΑμεΑ και επίδειξη σχετικού εγγράφου κατά τον έλεγχο. Κάθε ΑμεΑ που εισέρχεται επιτρέπεται να έχει μαζί του έναν συνοδό. Ο συνοδός εισέρχεται δωρεάν.

Θα υπάρχει περίπτερο με επίσημο merchandise του ΛΕΞ και αντικείμενα Die Nasty, εντός του σταδίου και στο Warm-Up Zone. Προσοχή στις απομιμήσεις που πωλούνται εκτός του οριοθετημένου χώρου. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.

Εντός του σταδίου, περιμετρικά αυτού, και στο Warm-Up Zone θα λειτουργούν καταστήματα με είδη εστίασης (ποτά, αναψυκτικά, φαγητό κ.α.) στα οποία μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές με μετρητά ή με κάρτα. Δείτε τις σχετικές σημάνσεις στον χάρτη.

Για απορίες, στείλτε e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Σας ευχαριστούμε για την στήριξη!»

{https://www.instagram.com/p/DQfHfrADHQu/}

Ο LEX είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς hip hop καλλιτέχνες της γενιάς του, επιτυγχάνοντας mainstream επιτυχία μέσα από τα προσωπικά του πρότζεκτ. Έκανε το ντεμπούτο του το 1999 με το συγκρότημα Βόρεια Αστέρια, γίνοντας πρωτοπόροι της ραπ μουσικής στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα πιο σημαντικά underground γκρουπ της χώρας. Τα άλμπουμ τους «Χαλαρά» (2003) και «Χαλαρότερα» (2004) θεωρούνται κλασικά.

Ως παράπλευρο πρότζεκτ, το 2007, ο LEX συνεργάστηκε με τον fellow Vor. Rapper, Μικρός Κλέφτης, και δημιούργησαν τους Anapoda Kapela, ένα ραπ ντουέτο που έκανε αίσθηση με κλασικά κομμάτια όπως το «Ο Τυπάς Που Δεν Πας».

Το 2014 γνώρισε νέα ύψη επιτυχίας κυκλοφορώντας το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του «Ταπεινοί Και Πεινασμένοι». Το άλμπουμ ζωγραφίζει ζωντανές εικόνες της αστικής πραγματικότητας, συνδυάζοντας το χαρακτηριστικό αργό flow του LEX με ακατέργαστους στίχους, προσελκύοντας τεράστια αναγνώριση λίγο μετά την κυκλοφορία του. Σε λίγους μήνες, ο LEX έγινε θέμα συζήτησης στην Ελλάδα, καθώς κάθε κομμάτι του άλμπουμ ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές στις περισσότερες πλατφόρμες χωρίς προώθηση από τα mainstream μέσα.

Το επόμενο άλμπουμ του, «2XXX», κυκλοφόρησε το 2018, συνεχίζοντας την τεράστια επιτυχία του και μετρά πολλές συναυλίες με sold-out εισιτήρια, φτάνοντας στο αποκορύφωμα τον Ιούνιο του 2019, όταν ο LΕΧ έγινε ο πρώτος solo hip-hop καλλιτέχνης που εμφανίστηκε σε κοινό άνω των 10.000 στην πρωτεύουσα της χώρας.

Πρόσφατα, με επιτυχίες όπως τα «Τίποτα Στον Κόσμο» και «Όχι Σήμερα», που έγιναν χρυσά και πλατινένια, ο LEX θεωρείται ευρέως ως ο Νο1 hip hop καλλιτέχνης της Ελλάδας και αγαπημένος του κοινού.

Τον περασμένο Νοέμβριο, στις 22 Νοεμβρίου 2024 κυκλοφόρησε το τέταρτο προσωπικό άλμπουμ του με τίτλο «Γ.Τ.Κ.». Ο τίτλος είναι αρτικόλεξο για τη φράση «Για Την Κουλτούρα». Το άλμπουμ αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία του ΛΕΞ, όντας το άλμπουμ του με τις περισσότερες ακροάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 και 29 Ιουνίου 2025 έδωσε δύο συναυλίες στον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ, στην Αθήνα. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες πουλήθηκαν περισσότερα από 60.000 εισιτήρια και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να παίξει ακόμα μία ημέρα, με τον συνολικό αριθμό θεατών τις δύο μέρες να φτάνει τους 100.000, αριθμό ρεκόρ για την ελληνική ραπ σκηνή.