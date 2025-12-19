Η νέα επένδυση της Metlen στην Θεσσαλονίκη, οι ιδιωτικές business του CEO του Υπερταμείου στο real estate, η υπό ειδική εκκαθάριση Ολυμπιακή vs Aktor και οι νέες αλλαγές στο Αποθετηρίο Τίτλων

Νέα επένδυση από τη Metlen

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της Metlen στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360°» του αναπτυξιακού νόμου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση μιας νέας βιομηχανικής μονάδας στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά την ίδρυση μονάδας ανάκτησης ψευδαργύρου, χαλκού και σπάνιων γαιών από υδρομεταλλουργικά τέλματα. Η κρατική ενίσχυση θα παρασχεθεί αποκλειστικά με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Η επένδυση βασίζεται σε ελληνική πατέντα με διεθνή μοναδικότητα, η οποία επιτρέπει την περιβαλλοντικά φιλική ανάκτηση των μετάλλων. Η τεχνολογία και η μέθοδος επεξεργασίας έχουν αναπτυχθεί από τη Metlen και αποτελούν βιομηχανική της ιδιοκτησία. Η νέα μονάδα θα αναπτυχθεί σε συνολική έκταση 19 στρεμμάτων, με τη βασική κτιριακή εγκατάσταση να καταλαμβάνει 1.122 τετραγωνικά μέτρα, πέραν των χώρων αποθήκευσης των υλικών προς επεξεργασία. Η ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας ως προς την εισερχόμενη πρώτη ύλη θα ανέρχεται σε 48 τόνους. Η λειτουργία της μονάδας θα είναι προσανατολισμένη αποκλειστικά στην παραγωγή μετάλλων από δευτερογενείς πηγές και όχι από την κατεργασία πρωτογενών μεταλλευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα παραλαμβάνονται κατάλοιπα από άλλες παραγωγικές διαδικασίες και δευτερογενή υλικά, τα οποία μέχρι σήμερα προκύπτουν ως παραπροϊόντα διαφόρων βιομηχανικών δραστηριοτήτων και περιέχουν εκμεταλλεύσιμες ποσότητες χαλκού και ψευδαργύρου. Από την υλοποίηση της επένδυσης προβλέπεται η δημιουργία 15 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας, εκφρασμένων σε ετήσιες μονάδες εργασίας, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα της Metlen στη βιομηχανική δραστηριότητα και την απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι business Παπαχρήσου στο real estate

O Γιάννης Παπαχρήστου, ο CEO του Υπερταμείου, «ξεκλέβει» χρόνο και για δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητές. Έτσι, προχώρησε χθες στη σύσταση της εταιρείας XXL 1 Consulting Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με μετοχικό κεφάλαιο 650.000 ευρώ. Το κεφάλαιο καλύπτεται με καταβολή μετρητών ύψους 500.000 ευρώ και με εισφορά σε είδος, συγκεκριμένα με ακίνητο αξίας 150.000 ευρώ, το οποίο αποτιμήθηκε από ορκωτούς ελεγκτές. Η XXL 1 Consulting θα έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατασκευή οικιστικών κτιρίων, ενώ στο καταστατικό της περιλαμβάνεται ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων που εκτείνονται από κατασκευαστικές εργασίες και ανακαινίσεις έως την εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων και την παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης επιπλωμένων διαμερισμάτων και δωματίων. Διαχειριστής και μοναδικός εταίρος της XXL 1 Consulting είναι ο ίδιος ο Γιάννης Παπαχρήστου.

Ολυμπιακή vs Aktor

Στην αίθουσα 16 του κτιρίου 9 των Δικαστηρίων της Σχολής Ευελπίδων, όπου διεξάγεται η δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, εκδικάστηκε χθες το πρωί αγωγή της Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες ΑΕ, η οποία τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, κατά της κατασκευαστικής εταιρείας Aktor. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίδικη διαφορά ανάγεται σε χρονική περίοδο κατά την οποία η Aktor ανήκε στην οικογένεια Μπόμπολα και αφορά στέγαστρα που είχε κατασκευάσει για την Ολυμπιακή Αεροπορία. Ο ειδικός εκκαθαριστής της Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες ΑΕ, η Εθνική Τράπεζα, φέρεται να μην έχει αποθαρρυνθεί από την πάροδο των ετών και να συνεχίζει τη δικαστική διεκδίκηση. Πηγές εκτιμούν πάντως ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της Aktor. Σε ό,τι αφορά τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και τις εκκρεμείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, ο Όμιλος Aktor έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους 4,48 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο μητρικής εταιρείας οι αντίστοιχες προβλέψεις ανέρχονται σε 1,40 εκατ. ευρώ.

Ο κανονισμός του Κεντρικού Αποθετηρίου

Την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η τροποποίηση εισάγει ένα πιο σαφές και αναλυτικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι συναλλαγές επί αξιόγραφων όταν παρεμβάλλονται εταιρικές πράξεις και υπάρχουν εκκρεμότητες στον διακανονισμό τους. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως περιπτώσεις όπου μεσολαβούν γεγονότα όπως διανομές μερισμάτων, συγχωνεύσεις, reverse split ή άλλες εταιρικές πράξεις, ενώ οι συναλλαγές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Με τον νέο κανονισμό καθορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιος δικαιούται τα οικονομικά ή άλλα οφέλη που προκύπτουν από τις εταιρικές πράξεις και πώς αυτά μεταφέρονται μεταξύ πωλητών και αγοραστών, ώστε να αποφεύγονται αμφισβητήσεις και στρεβλώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, εισάγονται νέοι ορισμοί και διαδικασίες, όπως η «Αξίωση Αγοράς», που ρυθμίζει την ανακατανομή μερισμάτων, χρημάτων ή τίτλων όταν μια συναλλαγή δεν έχει διακανονιστεί εγκαίρως, καθώς και ο επικαιροποιημένος «Μετασχηματισμός», ο οποίος προβλέπει πώς μετατρέπονται οι εκκρεμείς συναλλαγές όταν το αρχικό αξιόγραφο παύει να υφίσταται λόγω εταιρικής πράξης. Παράλληλα, αναμορφώνονται οι κανόνες για τις μεθόδους διακανονισμού «παράδοση χωρίς πληρωμή» και «πληρωμή χωρίς παράδοση», ιδίως στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων και ειδικών χρηματοροών, ενώ θεσπίζεται πιο ξεκάθαρο πλαίσιο για τον χειρισμό συναλλαγών σε συνθήκες αδυναμίας διακανονισμού. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης τις περιπτώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες μπορούν, με δική τους ευθύνη, να εξαιρούν συναλλαγές από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων

Νέο, πιο αυστηρό και αναλυτικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων έθεσε σε ισχύ η Τράπεζα της Ελλάδος, με πράξη του Διοικητή που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση καθορίζει με σαφήνεια τι στοιχεία για δάνεια και πιστώσεις καταγράφονται, ποιοι φορείς υποχρεούνται να τα διαβιβάζουν και πώς μπορούν πολίτες και επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην πιστωτική τους εικόνα. Στην πράξη, αυτό που αλλάζει είναι ότι το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων συγκεντρώνει πλέον σε ενιαία βάση αναλυτικά δεδομένα για όλα τα δάνεια και τις πιστώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, εφόσον ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια.

Οι τράπεζες, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και γενικά όλοι οι πιστωτές υποχρεώνονται να αποστέλλουν κάθε μήνα λεπτομερή στοιχεία για τα υπόλοιπα, τις εγγυήσεις, τις καθυστερήσεις και τη γενικότερη οικονομική συμπεριφορά των οφειλετών. Παράλληλα, ορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια ποια δεδομένα αφορούν την ταυτότητα και το προφίλ των δανειοληπτών, όπως ΑΦΜ, νομική μορφή, οικονομική δραστηριότητα και μέγεθος επιχείρησης, αλλά και πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, με αυστηρούς κανόνες πρόσβασης και ηλεκτρονικής ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αποκτούν σαφές δικαίωμα πρόσβασης στην πιστωτική τους εικόνα, μέσω ειδικών πιστωτικών εκθέσεων, και μπορούν να ζητούν διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων αν διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις. Την ίδια στιγμή, οι πιστωτές θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, με πιο ενιαία και διαφανή κριτήρια. Η απόφαση προβλέπει επίσης αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων, με πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν έως και το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών του πιστωτή. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί ως κεντρικός διαχειριστής των στοιχείων, χωρίς όμως να παρεμβαίνει στην ουσία τους, την οποία εξακολουθούν να φέρουν ως ευθύνη οι πιστωτές.

Ενεργειακή τροπολογία

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή επιχειρείται να διασφαλιστεί ότι το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, τόσο στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοση οριστικών αδειών λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Η ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι μικροί σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής, ισχύος έως 400 κιλοβάτ, που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 2025 αλλά θα συνδεθούν στο δίκτυο μετά την 1η Ιανουαρίου 2026, δεν χάνουν τα δικαιώματά τους. Οι σταθμοί αυτοί θα συνεχίσουν να έχουν προτεραιότητα στην απορρόφηση της ενέργειας που παράγουν και δεν θα επιβαρύνονται με κόστος εξισορρόπησης. Παράλληλα, παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι προσωρινές άδειες λειτουργίας για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν νόμιμα μέχρι να ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία. Επίσης, δίνεται παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2026 για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την έκδοση οριστικών αδειών. Τέλος, για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις και έχουν δηλώσει έγκαιρα ότι είναι έτοιμοι για σύνδεση, προβλέπεται ότι, εφόσον ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από το 2026 και μετά, δεν θα ισχύσουν οι διατάξεις που τους επιβαρύνουν με ευθύνη εξισορρόπησης. Στόχος των αλλαγών είναι να διευκολυνθεί η ένταξη νέων έργων στο δίκτυο και να ενισχυθεί η παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Δωρεά για γεωεντοπισμό αμαξοστοιχιών

Με κοινή υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η σύμβαση δωρεάς για την ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος γεωεντοπισμού αμαξοστοιχιών, συνολικής αξίας 2,48 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, στο πλαίσιο της δημιουργίας και λειτουργίας της Εθνικής Ψηφιακής Πλατφόρμας railway.gov.gr. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της ασφάλειας του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Κεντρικός δωρητής είναι η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και στη σύμβαση συμμετέχουν συνολικά οκτώ δωρητές και πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και την παροχή των απαραίτητων τεχνικών και ψηφιακών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα, στο έργο συμμετέχουν ως προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών οι Διακάρ Τεχνική ΜΕΠΕ, JCG Συστήματα Γεωπληροφορικής ΑΕ, ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ, EPSILON TELEDATA ΙΚΕ, STARLINK, INTERTEK ΑΕ – Διεθνείς Τεχνολογίες και ALPHA ΩΜΕΓΑ ZED ΑΕ. Οι εταιρείες αυτές θα υλοποιήσουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για την ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος γεωεντοπισμού που θα επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό των αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα γεωεντοπισμού θεωρείται βασικό στοιχείο της ψηφιακής αναβάθμισης του σιδηροδρόμου και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ασφάλειας, της επιχειρησιακής εποπτείας και της διαφάνειας στη λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών.