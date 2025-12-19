«Κύριε Μητσοτάκη, δεν θα έχετε τρίτη ευκαιρία, το πάρτι τελειώνει», τονίζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Θέλουμε μια χώρα της κοινωνικής ισότητας, της δίκαιης κλιματικής μετάβασης, της πραγματικής δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλ. Χαρίτση:

«Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη δεν είναι η δική μας Ελλάδα.

Θέλουμε μια χώρα της κοινωνικής ισότητας, της δίκαιης κλιματικής μετάβασης, της πραγματικής δημοκρατίας.

Για τις ανάγκες και τα συμφέροντα της εργαζόμενης πλειοψηφίας.

Αυτή είναι η χώρα που θέλουμε.

Αυτή είναι η χώρα που μπορούμε να έχουμε.

Αυτή είναι η χώρα που μας αξίζει».

