Θέλουμε μια χώρα της κοινωνικής ισότητας, της δίκαιης κλιματικής μετάβασης, της πραγματικής δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλ. Χαρίτση:
«Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη δεν είναι η δική μας Ελλάδα.
Θέλουμε μια χώρα της κοινωνικής ισότητας, της δίκαιης κλιματικής μετάβασης, της πραγματικής δημοκρατίας.
Για τις ανάγκες και τα συμφέροντα της εργαζόμενης πλειοψηφίας.
Αυτή είναι η χώρα που θέλουμε.
Αυτή είναι η χώρα που μπορούμε να έχουμε.
Αυτή είναι η χώρα που μας αξίζει».
