Ο Άκης Σκέρτσος απέφυγε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις για τις σχέσεις και τις συνομιλίες κυβερνητικών στελεχών με πρόσωπα που φέρονται εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κάνει λόγο για υποκρισία του επιτελικού κράτους ασκώντας δριμεία κριτική στην κατάθεση του Άκη Σκέρτσου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΑΣΟΚ: Η υποκρισία του επιτελικού κράτους συνοψίζεται στην κατάθεση του Άκη Σκέρτσου

Η σημερινή κατάθεση του κ. Σκέρτσου στην Εξεταστική Επιτροπή δεν απάντησε στα κρίσιμα ερωτήματα που εκθέτουν το «επιτελικό κράτος» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. «Αντιθέτως, επιβεβαίωσε μια επικίνδυνη αντίφαση: την απόσταση ανάμεσα στις διακηρύξεις περί συντονισμού, διαφάνειας και ελέγχου και την πραγματική άσκηση εξουσίας επί επτά συναπτά έτη διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που χαρακτηρίζεται από σκάνδαλα διαφθορά, παρακρατικές και εξωθεσμικές μεθοδεύσεις».

Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του συνεχίζει λέγοντας πως «Ο κ. Σκέρτσος, ως υπουργός Επικρατείας και αμετακίνητος συνεργάτης του Πρωθυπουργού από το 2019 είχε, -όπως ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει και προκύπτει από το ΦΕΚ αρμοδιοτήτων του-, την κεντρική ευθύνη της επιχειρησιακής υποστήριξης του κυβερνητικού έργου, της παρακολούθησης των υπουργείων και του συντονισμού τους. Ήταν εκείνος που έδινε τους «μπλε φακέλους» των ετήσιων στόχων και των δεσμεύσεων κάθε υπουργείου. Και όμως, σήμερα ισχυρίστηκε ότι για ένα από τα σοβαρότερα θεσμικά και οικονομικά σκάνδαλα της επταετούς περιόδου της Νέας Δημοκρατίας, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχε ουσιαστική γνώση, δεν είχε ενημέρωση και δεν είχε εμπλοκή.

»Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που διαψεύδεται από τα πραγματικά δεδομένα. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγκάζεται να δηλώσει δημόσια ότι «στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτύχαμε» και ότι «το πάρτι τελείωσε» και να αναλάβει ευθύνες, δεν μπορεί ο κεντρικός συντονιστής του επιτελικού κράτους να εμφανίζεται ως αμέτοχος απλός παρατηρητής».

Τονίζει ακόμα πως «Ο κ. Σκέρτσος δήλωσε πως δε γνώριζε την οικογένεια Ξυλούρη, ωστόσο επιβεβαίωσε φωτογραφίες που τον απεικονίζουν μαζί με τον κ. Αυγενάκη και τον κ. Πιερρακάκη, να βρίσκονται στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιοδείας στην Κρήτη την περίοδο των ευρωεκλογών του 2024. Όπως ισχυρίστηκε αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη πρόταση χωρίς να γνωρίζει τον οικοδεσπότη, κατόπιν υπόδειξης τοπικών παραγόντων. Είναι πλέον αναντίρρητες και προφανείς οι σχέσεις της οικογένειας Ξυλούρη με τη Νέας Δημοκρατίας και κορυφαία στελέχη της.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει στη συνέχεια πως «Ο κ. Σκέρτσος, κατέθεσε ότι δεν γνώριζε τις διοικήσεις του Οργανισμού, δεν είχε άποψη για τον διορισμό και την απομάκρυνση προέδρων και αντιπροέδρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δίστασε να απαντήσει αν συμφωνεί ή όχι με την απομάκρυνση του διορισμένου μέσω ΑΣΕΠ κ. Σημανδράκου και την αντικατάστασή του από το "γαλάζιο" στέλεχος Κυριάκο Μπαμπασίδη. Μετά από πιέσεις του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι διαφωνεί με αυτήν την πρακτική και υποστηρίζει τον νόμο Κεραμέως για υποχρεωτικό διορισμό μέσω ΑΣΕΠ. Το επιτελικό κράτος, που κατά τα άλλα υπηρετεί τον εκσυγχρονισμό και τη θεσμική κανονικότητα, ενέκρινε στην πράξη απομακρύνσεις και αντικαταστάσεις που οδήγησαν τον Οργανισμό σε επιτήρηση, σε κατάρρευση πληρωμών και σε χάος για τους παραγωγούς.

»Ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε επίσης ότι, παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , όπου πάντα τον συνόδευε, δεν τέθηκε ποτέ θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, μετά από τις παραπάνω επισκέψεις, διαψεύδουν αυτή την δήλωση, καθώς ο Πρωθυπουργός αναφερόταν στη λειτουργία του συστήματος επιδοτήσεων, που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ «ακόμη πιο προβληματική είναι η πλήρης άγνοια που δήλωσε για κρίσιμες συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, στις οποίες συμμετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και στις οποίες συζητήθηκαν ζητήματα άρσης διαπίστευσης, δεσμευμένων ΑΦΜ και διοικητικών παρεμβάσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος που συνοδεύει τον Πρωθυπουργό σε όλες τις επισκέψεις στο ΥΠΑΑΤ, κρατά τους «μπλε φακέλους» και εποπτεύει την υλοποίηση των κυβερνητικών στόχων, να αγνοεί τέτοιες συναντήσεις και το περιεχόμενό τους;

»Στην ίδια γραμμή, ο κ. Σκέρτσος απέφυγε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις για τις σχέσεις και τις συνομιλίες κυβερνητικών στελεχών με πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν πιέσεις, όπως προκύπτει από τις νόμιμες επισυνδέσεις που περιέχονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρέπεμψε σε άλλες καταθέσεις, επικαλέστηκε άγνοια και περιορίστηκε στη γενική διαπίστωση ότι τέτοιες συμπεριφορές «δεν συνάδουν» με τις επιταγές του νόμου για το επιτελικό κράτος.

Η κατάθεση του κ.Σκέρτσου συνοψίζει την υποκρισία της Κυβέρνησης σχετικά με τον εκσυγχρονισμό, την διαφάνεια και το ήθος του επιτελικού κράτους. Ο «εκσυγχρονισμός» του επιτελικού κράτους είναι στα χαρτιά, στην πράξη η Νέα Δημοκρατία διορίζει κομματάρχες, απομακρύνει Υπουργούς που επιχειρούν κάθαρση, διατηρεί την ομηρεία του Οργανισμού από τεχνικούς συμβούλους, και καρατομεί Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ που δε συμμετέχουν στο πάρτυ των παράνομων επιδοτήσεων.

»Ο κ.Σκέρτσος δεν απάντησε ποια είναι, τελικά, η κυβερνητική πηγή που ενημερώνει βουλευτή ότι παρακολουθείται. Δεν ήξερε όπως είπε, ούτε τις δηλώσεις Μπουκώρου, ούτε τις διαψεύσεις! Δεν απάντησε ποιος είναι αυτός που διαθέτει τέτοια πληροφόρηση και λειτουργεί, όπως όλα δείχνουν, εξωθεσμικά. Να πιστέψουμε τον κ. Μυλωνάκη όταν δηλώνει ότι «δεν ήξερε». Και αν πράγματι δεν ήξερε, ποιος ήξερε; Ποιος μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει επισυνδέσεις και να ενημερώνει πολιτικά πρόσωπα γι’ αυτές; Με ποια θεσμική διαδικασία γίνεται μια τέτοια ενημέρωση και από ποιον; Δεν έπρεπε άμεσα να τεθεί αυτό το ζήτημα υπόψη του Πρωθυπουργού από τον Υπουργό Επικρατείας που αγωνιά για το ευρωπαϊκό κεκτημένο όπως κατέθεσε για τον εαυτό του ο κ. Σκέρτσος;

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει λέγοντας πως «όταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού δηλώνει ότι δεν μπορεί να σχολιάσει αρμοδιότητες τρίτων, όταν αμφισβητεί ότι έχει επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία και όταν δηλώνει άγνοια για να τοποθετηθεί, το ερώτημα παραμένει: ποιος γνωρίζει και ποιος δεν γνωρίζει σε αυτή την κυβέρνηση; Ποιος έχει την ευθύνη και ποιος την αποποιείται; Ο κ. Σκέρτσος αλλά πρωτίστως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν ήθελαν να μάθουν ποιοι είναι αυτοί που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο; Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα η απάντηση του κ. Σκέρτσου ήταν αφοπλιστική «δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν ήταν αρμοδιότητά μου». Όπως τονίστηκε από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ένας ακόμη λεκές, με πολλές σκιές, προστίθεται στα πεπραγμένα της Κυβέρνησης και στη λειτουργία του κράτους δικαίου.

ΣΥΡΙΖΑ: Ανήξερος και ο «άριστος» Σκέρτσος, δεν ήξερε ότι πήγαινε στο σπίτι των Ξυλούρηδων

Μονότονα προβλέψιμες όλες οι καταθέσεις των στενών συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εξεταστική Επιτροπή σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κατάθεση Σκέρτσου.

«Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, δήλωσε επίμονα «αδιάβαστος», αναρμόδιος και ανήξερος για το «γαλάζιο» σκάνδαλο. Παρότι ο ίδιος είχε παραδεχθεί σε δηλώσεις του (και προσπάθησε μετά να το ανασκευάσει) ότι «η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019» και ότι υπάρχει «συλλογική ευθύνη» της κυβέρνησης, αλλά και «εξατομικευμένη πολιτική ευθύνη» για την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

Προσθέτει πως «Σήμερα υποστήριξε ότι η μοναδική δημόσια αναφορά του στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε σε συνέδριο, όπου εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, και αφορούσε τη γενική γνώση ότι το ζήτημα των αγροτικών ενισχύσεων αποτελεί «διαχρονικό, διαρθρωτικό και διακομματικό πρόβλημα». Και μας είπε ότι δεν μπορεί να αποφανθεί καν για το αν υπάρχει σκάνδαλο. Ενώ ο πυρήνας της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά κυκλώματα που λυμαίνονται επιδοτήσεις, ο Άκης Σκέρτσος δήλωσε «αδιάβαστος», καθώς δεν «έχει μελετήσει» τη δικογραφία και τις επισυνδέσεις. Δεν έδωσε πειστική απάντηση στο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ δεν παρενέβη άμεσα και δραστικά, αλλά έπρεπε να υπάρξουν οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

»Αρκέστηκε να επισημάνει ότι «έχουν αναληφθεί οι πολιτικές ευθύνες που αναλογούν στην κυβέρνηση» (αλλά αυτό «δεν σημαίνει και ποινικές ευθύνες»). Και ότι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης θα ολοκληρωθούν στο… τέλος αυτής της κυβερνητικής θητείας. Ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα κρατούσε στο συρτάρι της επί 6 χρόνια, αφήνοντας στη μέση πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ «μετά από ερώτηση του αναπληρωτή εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου , ο Άκης Σκέρτσος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ποιος τους προσκάλεσε το 2024 στο σπίτι του αδελφού του «Φραπέ», Μανώλη Ξυλούρη. Ο Άκης Σκέρτσος έκανε λόγο για «τοπικούς παράγοντες» και επανέλαβε ότι είναι «τεχνοκρατικό στέλεχος» και «δεν γνωρίζει» ποιοι αποτελούν το Οργανωτικό της ΝΔ στην Κρήτη. Ο κ. Σκέρτσος πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν ήξεραν προσωπικά τους οικοδεσπότες, την οικογένεια Ξυλούρη δηλαδή, οι Αυγενάκης και Πιερρακάκης. «Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», είπε ο Άκης Σκέρτσος μετά από την πίεση που δέχθηκε από τον Αλ. Μεϊκόπουλο. Σίγουρα, πάντως, αυτό που «συνδέει» τον Άκη Σκέρτσο με τον Γιώργο Ξυλούρη είναι η εφαρμογή του «νόμου της σιωπής».

Πρόσθεσε πως «Ο κ. Σκέρτσος «δεν γνώριζε», όπως και κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, όσα γράφονταν για την αδιαφάνεια στην καταβολή των ενωσιακών επιδοτήσεων, για τους συνεχείς ελέγχους από τους ενωσιακούς θεσμούς, για τα επιβληθέντα και τα επαπειλούμενα πρόστιμα από αυτούς, για την επιτήρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την απειλή της για την άρση της διαπίστευσής του, για τις ματαιώσεις διαγωνισμών και τις επιλεκτικές απευθείας αναθέσεις για λειτουργίες που σχετίζονται με το ΟΣΔΕ, για τα ανεπαρκή και εκχωρημένα σε τρίτους πληροφοριακά του συστήματα, για τις καθυστερήσεις στη διαδικασία της υποβολής των δηλώσεων του ΟΣΔΕ, για τις καρατομήσεις διευθυντικών στελεχών ή για τις τοποθετήσεις τους χωρίς κρίσεις].

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει λέγοντας πως «Αν και «άριστος», παριστάνει τον παντελώς άσχετο. Αλλά το ψέμα και η συγκάλυψη έχουν κοντά ποδάρια. Και το «Επιτελικό Κράτος», του οποίου προΐσταται, ακόμα πιο «κοντό» μέλλον...

Νέα Αριστερά: Κύκλωμα απάτης το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νάσος Ηλιόπουλος, κατά την εξέταση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, ανέδειξε με συγκεκριμένα στοιχεία ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά «διαχειριστικές αστοχίες», αλλά ένα οργανωμένο κύκλωμα απάτης με σαφή πολιτική κάλυψη. Υπενθύμισε ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2020 ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα των πλαστών ενοικιαστηρίων, ενώ έκτοτε άλλαξαν επανειλημμένα οι εγκύκλιοι ελέγχων και απομακρύνθηκαν πρόσωπα που επιχειρούσαν να τους εφαρμόσουν. Έθεσε ευθέως το ερώτημα αν είχε δίκιο ο τότε πρόεδρος Βάρρας, που προχώρησε σε ελέγχους, ή ο πρώην υπουργός Βορίδης, που είχε δηλώσει ότι οι έλεγχοι δεν πρέπει να γίνονται, χωρίς να λάβει απάντηση.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τις καταθέσεις Λιβανού και Σημανδράκου, καθώς και τα χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ, συνδέοντας την αποδέσμευσή τους με προεκλογικές κυβερνητικές επιλογές. Ο κ. Σκέρτσος απέφυγε να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα, επικαλούμενος άγνοια ή «διαχειριστική αδυναμία», ενώ δεν εξήγησε γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε τη διερεύνηση συγκεκριμένων υπουργών. Κλείνοντας, ο Νάσος Ηλιόπουλος κατήγγειλε ευθέως ότι η κυβέρνηση «μπλόκαρε την έρευνα», φωτίζοντας τον μηχανισμό συγκάλυψης πίσω από το σκάνδαλο.

Αρχικά ο Νάσος Ηλιόπουλος σχολίασε προηγούμενη τοποθέτηση του κ. Σκέρτσου λέγοντας ότι «συζητάμε για μια δικογραφία που δεν την απασχολούν οι δημοσιονομικές διορθώσεις λόγω διαρθρωτικών προβλημάτων», αλλά «τη δικογραφία την απασχολεί ένα οργανωμένο κύκλωμα απάτης». Αμέσως μετά με αφορμή την αναφορά του μάρτυρα ότι είναι δύσκολο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσει σε διασταυρωτικούς ελέγχους, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι το πρώτο Δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα την αλλαγή μεθοδολογίας των ελέγχων λόγω πλαστών ενοικιαστηρίων σε βοσκοτόπια είχε βγει Σεπτέμβριο του 2020 επί προεδρίας Βάρρα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν άλλα τρία.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος επισήμανε ότι έκτοτε έφυγε ο κ. Βάρρας και άλλαξε 9 φορές η εγκύκλιος των ελέγχων. Υπενθυμίζοντας πρώτα ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης έχει δηλώσει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα πρέπει να κάνει αυτούς τους ελέγχους. «Είχε δίκιο ο Βάρρας ή ο Βορίδης;», ρώτησε τον υπουργό Επικρατείας ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος επικαλέστηκε έλλειψη γνώσης και δεν απάντησε. Στην συνέχεια ο Νάσος Ηλιόπουλος αναφερόμενος στον πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό ο οποίος κατέθεσε πως όταν είδε τα στοιχεία στην Κρήτη «έμεινε εμβρόντητος και ενημέρωσε τον πρωθυπουργό», προσθέτοντας ότι είχαν βγει τότε δύο ανακοινώσεις ανάκλησης του τίτλου δικαιώματος εθνικού αποθέματος σε 563 και 415 περιπτώσεις αντίστοιχα. Επίσης ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς υπενθύμισε ότι και ο Ευάγγελος Σημανδράκος, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε διενεργήσει ελέγχους δεσμεύοντας 9000 ΑΦΜ.

Θυμίζοντας ότι τον Φεβρουάριο του 2024, και ενώ είχαν δεσμευτει χιλιάδες ΑΦΜ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε ερώτηση του Αλέξη Χαρίτση πως λίγο πριν το Πάσχα θα ενισχύονταν το εισόδημα των αγροτών με «ζεστό χρήμα». Στην ερώτηση αν το «ζεστό χρήμα» ήταν η αποδέσμευση των ΑΦΜ λίγο πριν τις εκλογές, επίσης ο κ. Σκέρτσος δεν απάντησε λέγοντας ότι δεν γνωρίζει ποια ήταν οι εξέλιξη των ελέγχων των δεσμευμένων ΑΦΜ.

Ακόμα ο Νάσος Ηλιόπουλος επικαλέστηκε έτερο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεωργαντά, αλλά και το παράδειγμα της πρώην Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ κας Τυχεροπούλου οι οποίοι είχαν επικαλεστεί στοιχεία ελέγχων, επαναλαμβάνοντας το ερώτημα αν υπήρχε πολιτική βούληση ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούσε να διεξάγει ελέγχους. Κα πάλι ο κ. Σκέρτσος δεν απάντησε, λέγοντας «η πολιτική βούληση υπήρχε» ρίχνοντάς τα όλα στη «διαχειριστική αδυναμία».

Ο υπουργός Επικρατείας απέφυγε επιπλέον να απαντήσει γιατί κατόπιν όλων αυτών η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε τη διερεύνηση Βορίδη και Αυγενάκη, αλλά όχι Λιβανού και Γεωργαντά, λέγοντας ότι χρειάζεται περεταίρω έρευνα. Σε αυτό το σημείο ο Νάσος Ηλιόπουλος απάντησε «μπλοκάρατε την έρευνα» καταλήγει η Νέα Αριστερά.