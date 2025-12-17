Η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει την ανοδική της πορεία.

Η Κατερίνα Λιόλιου, η ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, συνεχίζει τη σαρωτική πορεία της: τα τραγούδια της κυριαρχούν στο Spotify, το YouTube και τα ραδιόφωνα και κάνει συνεχόμενα sold out στο «Romeo», ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και την πρώτη της περιοδεία στην Αυστραλία, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί μία από τις πιο σταθερές και δυναμικές παρουσίες της ελληνικής δισκογραφίας.

Η πιο ολοκληρωμένη και επιτυχημένη ερμηνεύτρια της γενιάς της εξακολουθεί να σημειώνει εντυπωσιακή επιτυχία με το πρόσφατα χρυσό album «Το Δικό Μου DNA», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, το οποίο οδεύει ταχύτατα προς πλατινένιο την ώρα που πάνω από τα μισά τραγούδια του έχουν ήδη βραβευτεί με πλατινένιες και χρυσές διακρίσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η νέα της κυκλοφορία «Σου Έλειψα ή Όχι;», η οποία σαρώνει σε YouTube, Spotify και social media, ενώ κατέκτησε από τις πρώτες κιόλας ημέρες τις κορυφαίες θέσεις των ραδιοφωνικών charts.

Η «εκρηκτική» της επιτυχία αποτυπώνεται και στις εμφανίσεις της στο «Romeo», οι οποίες εδώ και εννέα συνεχόμενους μήνες είναι σταθερά sold out κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Με την εορταστική περίοδο να κορυφώνει τη ζήτηση, η φρενίτιδα γύρω από το όνομά της αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο.

Παράλληλα, ανοίγοντας ένα νέο, διεθνές, κεφάλαιο στην καριέρα της, η Κατερίνα Λιόλιου ανακοίνωσε την πρώτη της περιοδεία στην Αυστραλία, με τρεις μοναδικές εμφανίσεις σε Σίδνεϊ, Αδελαΐδα και Μελβούρνη, όπου θα μεταφέρει την ενέργεια, το πάθος και τις μεγάλες της επιτυχίες στους Έλληνες ομογενείς.